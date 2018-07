Procter & Gamble : déçoit avec ses ventes, le titre baisse

Le titre perdait 2% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.

Le géant américain des produits de grande consommation a réduit de 3% les prix de ses produits de rasage pour regagner les parts de marché perdues face à de nouveaux entrants comme Dollar Shave Club. Les ventes de la division Grooming ont diminué de 1% à 1,65 milliard de dollars (1,41 milliard d'euros) et de 1% également en volumes.

La contraction du marché au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine a pesé sur le chiffre d'affaires généré par les soins pour les bébés, les femmes et la famille (Baby, Feminine & Family Care), entraînant une baisse de 2% des ventes de cette entité, deuxième plus forte contributrice au chiffre d'affaires du groupe.

Pour l'exercice fiscal 2019, le groupe table sur une croissance organique comprise entre 2 et 3% et une progression de son bénéfice brut par action de 3 à 8%.

Au milieu de la fourchette, le bénéfice brut par action pour l'exercice fiscal 2019 se situe à 4,45 dollars, au-dessus des 4,39 dollars attendus par les analystes, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Le bénéfice net part du groupe a baissé à 1,89 milliard de dollars, soit 72 cents par action, au trimestre clos le 30 juin, contre 2,22 milliards ou 82 cents par action un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 94 cents par action, supérieur au consensus qui était à 90 cents.

Les ventes nettes ont progressé de 2,6% à 16,50 milliards de dollars. Les analystes anticipaient 16,54 milliards de dollars.

