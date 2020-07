Procter & Gamble : et le CIO annoncent la prolongation de leur partenariat olympique mondial jusqu'en 2028

À un an des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Procter & Gamble (NYSE:PG) et le Comité international olympique (CIO) ont réaffirmé l'engagement de la société dans les Mouvements Olympique et Paralympique, en confirmant son partenariat mondial pour les quatre prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. S'appuyant sur le succès des dix dernières années de partenariat et sur les valeurs partagées par les deux organisations pour améliorer la vie et créer un monde meilleur, P&G et le CIO s'engagent dans un partenariat inédit, axé sur la citoyenneté, pour promouvoir les grandes initiatives dans des domaines clés - égalité et inclusion, durabilité environnementale et impact sur les communautés - jusqu'à Los Angeles 2028. Pour la première fois, P&G a également obtenu les droits de commercialisation mondiaux du Comité international paralympique (CIP) et des Jeux paralympiques grâce à l'accord de collaboration à long terme entre le CIO et le CIP, en vertu duquel le CIO supervise les programmes commerciaux du CIP et des Jeux paralympiques.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200722005441/fr/

P&G: The Measure of Greatness (Photo: Business Wire)

"En tant que partenaire majeur du CIO depuis 10 ans, nous sommes extrêmement fiers du travail que nous avons accompli ensemble", a déclaré Marc Pritchard, Chief Brand Officer de P&G. "Alors que nous nous tournons vers la prochaine décennie, nous reconnaissons l'opportunité et la responsabilité d'utiliser notre parrainage des Jeux Olympiques pour un impact plus large. Dans l'esprit du Mouvement olympique, nous nous engageons ensemble, par le biais de notre partenariat, à créer un changement positif dans le monde dans les domaines de l'égalité et de l'inclusion, de la durabilité environnementale et de l'impact sur les communautés. Nous utiliserons chacun des quatre prochains Jeux comme un jalon pour mesurer les progrès accomplis et laisser un héritage significatif."

Thomas Bach, président du CIO, a déclaré : "Procter & Gamble a été un véritable partenaire du CIO et une force puissante pour soutenir les idéaux du Mouvement olympique. À un an des Jeux olympiques de Tokyo 2020, nous sommes ravis d'annoncer que nous serons "plus forts ensemble" avec P&G jusqu'en 2028. Pour l'avenir, nous avons donné la priorité à des initiatives clairement ciblées qui soutiennent la vision du CIO de construire un monde meilleur grâce au sport."

En tant que partenaire mondial, P&G continuera à soutenir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, ainsi que les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 et les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028.

Le Fonds "Athletes for Good"

Conformément à la mission du CIO qui prône le soutien aux athlètes et leur intégration complète au Mouvement olympique, dans le cadre du prochain chapitre du partenariat olympique et paralympique de P&G, la société lancera le Fonds "Athletes for Good", une initiative conjointe entre P&G, le CIO et le CIP qui accordera des subventions aux causes que les athlètes et les espoirs des Jeux olympiques et paralympiques soutiennent pour promouvoir de grandes initiatives reposant sur des valeurs fondamentales et citoyennes communes. Le Fonds "Athletes for Good" accordera un total de 52 subventions au cours de l'année prochaine par le biais d'un processus de demande disponible sur la plateforme Athlete365 du CIO, soit une pour chaque semaine précédant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les athlètes et les espoirs olympiques et paralympiques qui travaillent avec des organisations qui construisent et servent leurs communautés dans les domaines de l'impact communautaire (aide COVID-19), de l'égalité et de l'inclusion, et de la durabilité environnementale sont éligibles.

"The Measure of Greatness"

Pour marquer le compte à rebours d'un an avant les Jeux et pour les athlètes qui se trouvent face à cette longue route vers Tokyo 2020, P&G a honoré tous les partenariats existants avec les athlètes, dont beaucoup se prolongeront jusqu'en 2021. Grâce à une série vidéo intitulée "The Measure of Greatness" , P&G mettra également en lumière l'histoire des athlètes olympiques et paralympiques et des espoirs du monde entier qui s'engagent à prendre des mesures significatives pour servir leurs communautés en 2020.

M. Pritchard poursuit : "Si le monde qui nous entoure a peut-être changé au cours des derniers mois, notre objectif en tant que sponsor des Jeux olympiques n'a pas changé. Nous avons toujours célébré le parcours des athlètes sur la route de leurs rêves olympiques et nous avons rendu hommage aux nombreuses personnes qui les ont soutenus tout au long de ce parcours. Dans le cadre de ce nouveau voyage vers Tokyo, nous savons que cette année restante prendra une nouvelle signification pour les athlètes, leurs familles et leurs fans. Nous restons fidèles à notre soutien aux athlètes et nous sommes honorés d'évoquer l'histoire d'athlètes olympiques et paralympiques exceptionnels et d'espoirs qui ont entrepris de mener leur communauté en 2020, non pas grâce à leurs performances sportives, mais grâce à leur compassion, leur humanité et leur amour."

Mettant en lumière les athlètes et les espoirs olympiques et paralympiques qui ont démontré ce que signifie être une source d'inspiration sur et en dehors du terrain, The Measure of Greatness relate les récits poignants d'athlètes qui ont profité de ce moment pour passer à une autre étape au service des autres. Qu'il s'agisse de se battre en première ligne dans le domaine médical contre la pandémie COVID-19, de faire entendre leur voix pour l'égalité raciale ou d'utiliser leurs ressources pour acheminer du matériel médical et de la nourriture aux personnes les plus nécessiteuses, ces athlètes incarnent comment montrer l'exemple et faire preuve d'amour dans les moments difficiles.

"The Measure of Greatness" présente les histoires des athlètes et des espoirs olympiques et paralympiques suivants :

Kim Daybell, Grande-Bretagne, Tennis de table paralympique : Kim devait commencer son entraînement pour Tokyo, mais il est retourné travailler à plein temps comme soignant pour gérer les patients COVID-19 dans un hôpital de Londres. Il a travaillé 40 à 60 heures par semaine à l'hôpital, tout en restant mentalement et physiquement apte à poursuivre son entraînement dans la perspective de Tokyo 2020.

Simone Manuel, États-Unis, Natation : Première femme noire à remporter une médaille individuelle en natation olympique, Simone défend ouvertement la lutte contre les stéréotypes raciaux en natation et a toujours utilisé sa plateforme pour éduquer ses fans sur la manière d'être activement antiraciste, d'amplifier les voix noires et d'encourager tous les gens à rêver au-delà des stéréotypes. Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, Simone a également utilisé sa plateforme pour soutenir des organisations offrant des repas aux personnes en situation de besoin.

Kento Momota, Japon, Badminton : Momota-san a fait don de 10 % de ses gains remportés aux tournois 2019 (50 000 USD) à l'Association médicale de Tokyo pour soutenir les efforts de secours de la COVID-19 et a contribué au don de 200 000 masques aux étudiants et au personnel médical au Japon. Il a également consacré son temps à l'encadrement de jeunes joueurs de badminton, leur offrant encouragement et motivation alors qu'ils traversent cette période loin du sport.

Pamphinette (Pam) Buisa, Canada, Rugby : Pam a co-organisé un rassemblement pour la paix pour les Noirs de Victoria, au Canada. Elle est une porte-parole de la communauté athlétique canadienne, encourageant d'autres personnes à s'engager dans la lutte contre le racisme et la réconciliation équitable. En outre, Pam s'est associée à plusieurs femmes de sa communauté pour créer et collecter des dons pour un fonds de secours COVID-19 destiné aux personnes dans le besoin sur l'île de Vancouver.

"Bien que la reprogrammation des Jeux olympiques ait été décevante pour moi, j'ai immédiatement réalisé qu'il y avait des choses plus importantes à faire pour aider notre communauté, notre pays et notre planète. Je savais que j'avais l'occasion d'utiliser ma renommée et mes ressources pour offrir un soutien à ma communauté pendant cette période sans précédent", a déclaré Simone Manuel. "De plus, il a été incroyable d'être témoin et de participer à un moment charnière de l'histoire où nous luttons collectivement pour l'égalité de tous."

The Measure of Greatness est disponible à l'adresse suivante https://youtu.be/ZciNNbgXSIA

Dans le cadre de ce partenariat, P&G apportera son expertise et son leadership éclairé au CIO sur la manière de développer, d'accélérer et d'apporter des innovations aux capacités, produits et actifs numériques du CIO. Cet effort soutient la stratégie du CIO visant à faire participer les gens à la marque olympique et à maintenir la pertinence à long terme durant et en dehors des Jeux.

Jiri Kejval, président de la commission marketing du CIO, a déclaré : "Cette extension de notre accord avec P&G est un autre signe clair de l'attrait durable du programme mondial des partenariats olympiques, ainsi que de l'engagement de nos partenaires à soutenir et promouvoir les valeurs olympiques dans le monde entier. En redistribuant 90 % des revenus qu'il génère, le CIO est en mesure de soutenir le sport et les athlètes dans le monde entier, tout au long de l'année."

À propos de Procter & Gamble

P&G sert les consommateurs du monde entier avec l'un des plus solides portefeuilles de marques de confiance, de qualité et de leadership, dont Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P&G est active dans environ 70 pays dans le monde. Veuillez consulter le site https://www.pg.com/ pour obtenir les dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques.

À propos du Comité international olympique

Le Comité international olympique est une organisation internationale indépendante à but non lucratif, composée de bénévoles, qui s'engage à construire un monde meilleur à travers le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus à l'ensemble du mouvement sportif, ce qui signifie que chaque jour, l'équivalent de 3,4 millions de dollars est consacré à aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200722005441/fr/