Procter & Gamble : relèvement du dividende trimestriel

15/04/2020 | 14:11

Procter & Gamble a fait part mardi soir d'un relèvement de 6% de son dividende trimestriel, à 0,7907 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 15 mai au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 24 avril.



Le groupe de produits de consommation courante (Gillette, Head & Shoulders, Oral-B et Pampers) a en outre décidé d'avancer du 21 au 17 avril la publication de ses trimestriels, pour offrir une information 'aussi rapide et transparente que possible'.



