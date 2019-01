Procter & Gamble : un partenariat avec la plateforme Loop

25/01/2019 | 15:40

Le groupe Procter & Gamble annonce ce vendredi la signature d'un partenariat avec Loop, une plateforme de commerce électronique circulaire développée le spécialiste du recyclage TerraCycle.



'De nombreuses marques mondiales de P&G parmi les plus importantes, dont Pantene, Tide, Cascade et Oral-B, participeront à cette plateforme innovante dans le courant de l'année', indique le groupe.



Loop est une solution circulaire mondiale d'emballage et de shopping, mettant à profit des emballages qui sont collectés, nettoyés, rechargés et réutilisés.





