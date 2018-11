Prodware : Légère baisse du chiffre d'affaires au T3 2018 comme prévu.

La baisse du chiffre d’affaires de -1,2% à périmètre constant est relativement conforme à notre estimation. Il convient de noter la base de comparaison élevée l’année dernière (+3% à périmètre constant au T3 2017). Le chiffre d’affaires a été satisfaisant dans l’édition de logiciels et l’intégration alors que la croissance des revenus SaaS a fortement ralenti au T3 2018 après deux trimestres consécutifs de forte croissance. Selon nous, cette faible progression est temporaire et ne remet pas en cause la croissance future du mode SaaS qui est une évolution structurelle dans le secteur des logiciels.

Au T3 2018, le chiffre d’affaires a atteint 33,1m€ (-1,7% et -1,2% à périmètre constant). Au cours du trimestre, le principal changement de périmètre était lié à la cession des activités Sage non stratégiques (T4 2017). L’intégration des activités Microsoft Dynamics de Ctac (chiffre d’affaires annuel de 2m€), acquises début octobre 2018, n’est pas évoquée.

Légèrement supérieur aux estimations.

Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 33,1m€ au T3 2018, légèrement supérieur à notre prévision (32,8m€). A périmètre constant, la progression du chiffre d’affaires (-1,2%) est relativement en ligne avec notre estimation (-1% estimé).

La baisse du chiffre d’affaires doit être relativisée compte tenu de la base de comparaison élevée à la même période l’année dernière (+3% à périmètre constant au T3 2017). Par ailleurs, la décélération de la croissance du chiffre d’affaires au T3 2018 par rapport aux progressions enregistrées au T2 2018 et au T1 2018 s’explique par l’effet positif du report de certains projets du T4 2017 au S1 2018.

Dans le communiqué du T3 2018, les taux de croissance à taux de change constants au T1 2018 et au T2 2018 ont été ajustés à la baisse. Nous tenterons de réconcilier les différents chiffres auprès de la société.

Ralentissement temporaire de la croissance du chiffre d’affaires SaaS.

La progression du chiffre d’affaires SaaS s’est considérablement ralentie au T3 2018 (+2% vs +23% au T3 2017) après une très forte croissance au T2 2018 (+20%) et au T1 2018 (+37%). Selon nous, ce ralentissement ne remet pas en cause la croissance future du SaaS dont le développement présente un caractère structurel dans le secteur du logiciel.

Le chiffre d’affaires dans l’édition de logiciel a été relativement stable au T3 2018 (11,2m€ contre 11,5m€ au T3 2017), ce qui constitue une bonne performance. Dans l’intégration, le chiffre d’affaires a plutôt bien résisté (16,9m€ vs 17,3m€ au T3 2017).

L’international, facteur de croissance.

Au cours des 9 premiers mois 2018, la croissance du chiffre d’affaires était liée au développement à l’international (+20,8%), en particulier en Allemagne et en Espagne. Plus précisément, le chiffre d’affaires à l’international a été dynamique au S1 2018 (+30,1%) grâce à un grand nombre de contrats dans le déploiement de Microsoft Dynamics 365 signés depuis le début de l’année 2018, et il a fortement ralenti au T3 2018 (environ +1%).

En revanche, nous observons un ralentissement de la baisse du chiffre d’affaires réalisé dans les pays francophones au T3 2018 (environ -5% vs -18% au S1 2018). En ce qui concerne les contrats récents gagnés dans les pays francophones, Prodware a signé un contrat avec le groupe français Onatera (distribution de compléments alimentaires, d’huiles essentielles, de produits de beauté/hygiène/nutrition santé) pour l’installation de l’ERP Microsoft Dynamics NAV avec un champ fonctionnel plus vaste que ce qui est offert par les autres solutions existantes sur le marché.