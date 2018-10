Hausse sensible de la rentabilité semestrielle 2018, Chiffres d'affaires : +3,3%, EBITDA : +8,4%, Résultat net : +12,5%

Communiqué de presse

Paris, le 16 octobre 2018, 18h00

Hausse sensible de la rentabilité semestrielle 2018

 Chiffre d'affaires : + 3,3% à 90,1 M€

 EBITDA : + 8,4% à 19,0 M€

 Résultat net : + 12,5% à 7,6 M€

Normes IFRS Données non auditées - en M€ S1 2017 S1 2018 Variation Chiffre d'affaires consolidé 87,2 90,1 + 3,3%* EBITDA En % du CA 17,6 20,1% 19,0 21,1% +8,4% Résultat opérationnel courant En % du CA 10,6 12,1% 11,3 12,5% +6,7% Résultat opérationnel En % du CA 9,8 11,2% 11,1 12,3% +13,1% Résultat net Part de Groupe En % du CA 6,8 7,8% 7,6 8,5% +12,5%

* à périmètre comparable, la variation est de +4,2%

Poursuite de la croissance organique dans les secteurs stratégiques

Sur le 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Prodware s'élève à 90,1 M€, en progression de 3,3% (+4,2% en données comparables), grâce à la contribution croissante des ventes en mode SaaS et au développement à l'international.

Sur ce premier semestre, les ventes en mode SaaS ressortent à 15,7 M€ (17,4% du total) contre 12,5 M€ au 1er semestre 2017. L'activité d'Edition en propre réalise un chiffre d'affaires de 31,0 M€ (34,4% du total) contre 30,0 M€ au 1er semestre 2017. Le segment Intégration et Solutions de gestion pour sa part enregistre un léger repli et représente un chiffre d'affaires de 43,4 M€, en baisse de 3,0%.

La part du revenu récurrent atteint 37% au 1er semestre 2018 contre 34% au 1er semestre 2017 à 33,3 M€ en hausse de 3,8 M€

La zone francophone enregistre un chiffre d'affaires de 40,4 M€, soit 44,8% de l'activité globale. L'international s'élève à 49,7 M€ et représente désormais 55,2% du chiffre d'affaires du Groupe contre 43,8% au 1er semestre 2017.

PRODWARE

PRESSE

EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

ISIN FR0010313486 - ALPRO

T : 01 80 81 50 01gbroquelet@capvalue.fr

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

Amélioration de la rentabilité et investissements dans le capital humain

Prodware confirme la robustesse de son modèle économique, qui lui permet d'accroitre sa rentabilité opérationnelle dans un contexte de hausse d'activité, tout en préparant l'avenir. L'EBITDA affiche ainsi une progression de 8,4% à 19,0 M€ soit une amélioration d'un point du taux de marge (21,1%).

Cette appréciation de l'EBITDA est le fruit d'une meilleure gestion des ressources de sous-traitance avec un maintien du poste « Charges externes » à 14,5 M€ en dépit de la hausse d'activité et d'une diminution sensible des « Achats consommés » de 1,2 M€ (soit 24,0 M€) du fait de l'accroissement du revenu en mode SaaS.

En parallèle, Prodware a investi davantage en ressources propres pour accompagner l'offre Conseil, renforcer la force de vente à l'étranger et capitaliser sur le développement de ses propres produits. Cette démarche traduit la volonté affichée du Groupe Prodware de valoriser son capital humain dans un métier où l'innovation, le savoir-faire et l'adaptabilité sont des atouts indispensables.

Le Résultat Opérationnel Courant croît de 6,7% à 11,3 M€, en ligne avec la hausse de l'EBITDA. Le Résultat Opérationnel s'apprécie plus fortement (+13,1%) en raison d'éléments exceptionnels comptabilisés en 2017 sur des arrêts d'activités.

Après prise en compte d'un résultat financier de -3,0 M€ (dont -2,1 M€ de coût de l'endettement financier net) et d'une charge d'impôt de 0,9 M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 7,6 M€, soit une progression de 12,5%.

Une structure bilancielle solide

Au 30 juin 2018, le bilan de Prodware présente des fonds propres de 136,0 M€, en progression de 5,6 M€ par rapport au 31 décembre 2017.

La dette nette ressort à 62,5M€ soit moins de 2 fois l'EBITDA sur 12 mois glissants.

Ainsi que la société l'a communiqué le 3 octobre dernier, Prodware a finalisé la mise en place d'un financement senior d'un montant total de 92,5 M€, dont 62,5 M€ de placements privés in fine d'une maturité de 6 et 7 ans. Celui-ci lui permet de disposer de nouvelles ressources stables, à de meilleures conditions, tout en allongeant la maturité globale de sa dette. Il lui donne également les moyens nécessaires à son développement organique et à une politique de croissance externe ciblée.

Perspectives favorables

En appuyant sa stratégie sur des partenariats de premier plan avec des leaders technologiques reconnus (Microsoft Dynamics, Sage et Autodesk), Prodware confirme sa position d'acteur incontournable de la transformation digitale de ses clients. L'offre globale (Conseil, Edition, Implémentation, Services Managés) lui permet de se positionner sur tout type de projet disruptif par sa connaissance métier et sa couverture sectorielle large.

La montée en puissance d'un business model plus récurrent, la disponibilité d'une offre de consulting élargie en expertise clé (Internet des objets, intelligence artificielle, …) et la capacité à traiter des projets internationaux à plus forte marge permettent au Groupe Prodware d'afficher une confiance forte dans le futur.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : le 13 novembre 2018 après Bourse.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse de concrétiser les stratégies Cloud les pl us ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l'intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l'innovation.

Depuis toujours, Prodware s'appuie sur l'évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l'avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : www.prodware-group.com

