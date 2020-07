PRODWARE : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUILLET 2020

Regulatory News:

Prodware (ALPRO) :

Conformément aux dispositions des articles 241-2 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, le présent descriptif a pour objet de décrire les objectifs et modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société Prodware (la « Société »).

Il est proposé à l’assemblée générale mixte (AGM) du (10ème résolution) de renouveler la précédente autorisation accordée par l’Assemblée Générale mixte du 17 juin 2019 de procéder au rachat par la Société de ses propres actions

L’avis préalable relatif à l’AGM du 29 juillet 2020 a été publié au BALO du 24 juin 2020.

1. Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date du 30 juin 2020

Il est rappelé que l’AGM du 17 juin 2019 a autorisé le conseil d’administration, pour une durée de dix‑huit mois et dans la limite de 10% du capital social, à opérer sur les actions de la Société (résolution n°11).

Le prix d’achat maximal a été fixé par cette assemblée à 20€ par action et le montant maximum que la Société était susceptible de payer en vue de l’acquisition desdites actions s’élevant à 15 000 000 €.

Le bilan des opérations réalisées au cours de l’exercice 2019 est synthétisé dans le rapport de gestion disponible sur le site internet de la Société. A la clôture de l’exercice 2019, la Société détenait 380 978 de ses propres actions, soit 4,92% des actions composant son capital social.

Au 30 juin 2020, la Société détenait 411 367 de ses propres actions, soit 5,31% du capital actuel.

La répartition par objectifs de ces actions détenues par la Société au 31 mai est la suivante :

Achat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité 14 731 Annulation de tout ou partie des actions acquises par voie de réduction

de capital Couverture de plans d’actionnariat à des salariés et/ou des

mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les

modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux

résultats de l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne entreprise ou par

attribution gratuite d’actions ; 396 636 Assurer la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés aux

valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions.

La Société n’a pas utilisé de produits dérivés dans le cadre du programme de rachat d’actions.

2. Modalités du nouveau programme de rachat d’actions soumis à l’AGM du 29 juillet 2020

2.1. Durée et calendrier du programme de rachat

Les achats d’actions pourront être effectués pour une durée de 18 mois à compter de la date de l’assemblée générale du 29 juillet 2020.

2.2. Part maximale du capital à acquérir et montant maximal d'acquisition

La Société serait autorisée à acquérir ses propres actions dans la limite de 10% des actions composant le capital social, sous réserve des actions auto-détenues ainsi que des ajustements liés aux éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Enfin déduit le nombre d’actions revendues dans le cours du programme de liquidité.

Les actions de la Société sont des actions de catégorie A, cotées sur Euronext Growth (Code ISIN FR0010313486).

La Société entend pouvoir utiliser l’intégralité du programme de rachat et s’engage à ne pas dépasser, à tout moment, directement ou indirectement, ce seuil de 10%.

Il est proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 29 juillet 2020 de fixer un prix d’achat maximum unitaire consacré au rachat de ses propres actions à 14 € (hors frais et commissions et ajusté des éventuelles opérations sur le capital) et le montant maximum des acquisitions à 5.000.000 euros.

2.3. Modalités des rachats et des ventes

Dans le respect de la réglementation, l’achat des actions, ainsi que leur vente ou transfert, pourront être réalisés, en une ou plusieurs fois, à tout moment, y compris en période d’offre publique, et par tous moyens, en particulier par intervention sur le marché ou hors marché, y compris par des transactions de blocs, et par l’utilisation de tout instrument financier, produits dérivés, opérations optionnelles etc.

2.4. Part maximale du programme réalisé par voie d'acquisition de blocs de titres

La part maximale du programme de rachat pouvant être effectuée par voie d’acquisition ou de cession de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions autorisé.

2.5. Objectifs

Les objectifs poursuivis par la Société sont de :

- permettre l’achat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI admise par la réglementation ;

- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement en échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de croissance externe ;

- assurer la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions ;

- assurer la couverture de plans d’actionnariat à des salariés et/ou des mandataires sociaux et/ou dirigeants de la Société et des sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi, notamment au titre de l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, d’attribution gratuite d’actions et/ou de plan d’actionnariat salarié d’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou mandataires sociaux du groupe et réaliser le cas échéant toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché ;

- annuler tout ou partie des actions acquises, par voie de réduction de capital ;

- dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, sous réserve d’en informer préalablement ses actionnaires par voie de communiqué.

La présente publication ainsi que les résolutions de l’assemblée générale du 29 juillet 20 sont disponibles sur le site internet de la société :

https://www.prodwaregroup.com/investisseurs/assemblees-generales/.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 : le 20 Juillet 2020, après Bourse.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 188 M€ en 2019. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d’informations : www.prodware-group.com

EURONEXT GROWTH

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware

est adhérent du Global Compact.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200708005556/fr/