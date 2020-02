PRODWARE EXPOSE 2020 : Le rendez-vous technologique des ETI dédié à l'expérience client et utilisateur

Regulatory News:

Pour la deuxième année en France, Prodware (Paris:ALPRO) a convié ce 6 février les ETI à EXPOSE 2020, évènement dédié à l’innovation. Au cours de cette demi-journée interactive, la division Innovation & Business Solutions de Prodware a présenté aux entreprises les solutions les plus innovantes de son secteur développées à partir de technologies disruptives.

Un parcours au cœur de l’innovation

L’innovation, au coeur de l’ADN de Prodware, a un impact tant sur la structure, la productivité et la cohésion des entreprises.

A travers un parcours en 4 étapes, les intervenants se sont appuyés sur des cas concrets afin d’illustrer au mieux les dernières technologies de pointe présentes sur le marché.

Ce parcours, pensé pour répondre au mieux aux problématiques des ETI, s’est articulé autour de 4 thématiques :

S’adapter aux nouvelles méthodes de travail grâce aux outils de l’Usine 4.0 pour une meilleure compétitivité des entreprises.

pour une meilleure compétitivité des entreprises. Définir et optimiser l’expérience client afin d’améliorer la satisfaction client.

afin d’améliorer la satisfaction client. Maximiser l’analyse de la data grâce aux outils Power BI, solution de Business Intelligence.

grâce aux outils Power BI, solution de Business Intelligence. Améliorer la maintenance par la solution développée par Hololens qui allie l’IoT et la réalité mixte afin de réinventer la place du service après-vente au sein de l’entreprise.

Des intervenants à la pointe de la transformation digitale

Pour cet évènement, un ambassadeur de marque était convié : Gaël Langevin, initiateur du projet d'envergure, le robot InMoov. Premier robot open-source à taille humaine entièrement imprimé en 3D, il a été conçu comme une plateforme de développement mise au service des universités et des laboratoires. Ce concept, basé sur le partage et la communauté, a déjà été répliqué de nombreuses fois à travers le monde.

Cette nouvelle édition 2020 d’Expose, portée par toute l’équipe de la branche innovation de Prodware, a vocation à être déployée à l’international dans les 14 pays dans lesquels le Groupe est présent.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 : le 18 février 2020, après Bourse.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation. Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 176 M€ en 2018. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

www.prodware-group.com

