PRODWARE : améliore sa rentabilité au premier semestre

Prodware a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 7,6 millions d'euros, en hausse de 12,5% et un résultat opérationnel courant de 11,3 millions d'euros, en augmentation de 6,7%. Il a représenté 12,5% des revenus contre 12,1% un an plus tôt. L’Ebitda affiche une progression de 8,4% à 19 millions, soit une amélioration d’un point du taux de marge (21,1%). Cette appréciation de l’Ebitda est le fruit d’une meilleure gestion des ressources de sous-traitance avec un maintien du poste « Charges externes » à 14,5 millions en dépit de la hausse d’activité.Le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste de la transformation digitale des entreprises s'élève à 90,1 millions d'euros, en progression de 3,3% (+4,2% en données comparables), grâce à la contribution croissante des ventes en mode SaaS et au développement à l'international.Au 30 juin 2018, le bilan de Prodware présente des fonds propres de 136,0 M€, en progression de 5,6 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2017.La dette nette ressort à 62,5 millions d'euros soit moins de 2 fois l'EBITDA sur 12 mois glissants.Ainsi que la société l'a communiqué le 3 octobre dernier, Prodware a finalisé la mise en place d'un financement senior d'un montant total de 92,5 millions d'euros, dont 62,5 millions d'euros de placements privés in fine d'une maturité de 6 et 7 ans. Celui-ci lui permet de disposer de nouvelles ressources stables, à de meilleures conditions, tout en allongeant la maturité globale de sa dette. Il lui donne également les moyens nécessaires à son développement organique et à une politique de croissance externe ciblée.