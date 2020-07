PRODWARE: l'activité de conseil a pesé sur le chiffre d'affaires du premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Prodware a réalisé un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 de 85,2 millions d'euros, contre 91 millions au premier semestre 2019, soit une diminution de 6,4%. Après un premier trimestre en hausse de 1,4%, le second trimestre a accusé un repli de 14,5%, conséquences de la crise sanitaire, avec un impact sur les activités d'intégration et de conseil, pour lesquelles l'accès des consultants aux sites de certains clients est devenu impossible pendant plusieurs semaines. Le chiffre d'affaire de l'activité a ainsi reculé de 18,7% sur le semestre, pour s'établir à 35,7 millions d'euros.Le chiffre d'affaires de l'Edition en propre est quasi-stable à 29,1 millions d'euros et représente 34,2% du revenu global, un niveau en hausse de 1,5 points par rapport à la même période de l'exercice précédent.L'augmentation des ventes de solutions en mode SaaS au cours du premier semestre 2020 s'est poursuivie, et le chiffre d'affaire s'élève à 20,4 millions d'euros, en hausse de 17,4%.Sur le plan géographique, l'international représente 64% de l'activité totale, en progression de 3,1 points par rapport au 1er semestre 2019, notamment grâce à l'adoption très rapide par les clients du télétravail, incluant l'implémentation de projets à distance.Prodware prévoit une reprise progressive de son activité au cours du second semestre avec la réouverture des sites de ses clients, l'adoption renforcée des nouveaux modes de travail à distance et le démarrage de nouveaux projets.