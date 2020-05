PRODWARE : légère progression de l'activité au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre 2020, Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 46,9 millions d'euros, en progression de 1,4%. " Cette bonne performance, dans un contexte rendu morose à compter de mars 2020 par les effets sur l’économie de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, a été favorisée par les ventes en mode SaaS, qui ont enregistré une augmentation de 28,2% sur la période ", a expliqué le groupe informatique. Fer de lance de la stratégie du groupe, elles représentent 17% de l’activité du Groupe contre 14% au 1er trimestre 2019.Le chiffre d'affaires de l'Edition en propre est en légère hausse à 16,1 M€ (+3,3%) et s'établit à 34% du revenu global, un niveau stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.A contrario, le 1er trimestre 2020 a pâti d'un recul des prestations d'intégration et de conseil en raison de certains décalages de projets et de retards de signatures, liés en partie à l'impact du confinement des populations en Europe à compter du mois de mars. Cette activité est en retrait de 6,7% à 22,8 millions.Par ailleurs, le groupe s'attache à contrôler les différents postes de charge afin de les adapter, autant que possible, à son activité. Le chômage partiel a notamment été mis en place pour tous les métiers qui connaissent un ralentissement. Ces mesures visent à minimiser l'impact sur la rentabilité de la baisse potentielle de chiffre d'affaires en 2020.Prodware apporte également une attention particulière à la gestion de ses liquidités et de son endettement.Dans le prolongement du 1er trimestre, l'activité à venir sera affectée par les effets sur l'économie globale de la pandémie du Covid-19. La magnitude de l'impact dépendra de la durée du confinement des populations ainsi que de la date et de la rapidité de la reprise économique dans les différentes régions d'implantation de Prodware.