PRODWARE : repli de l'activité à périmètre comparable au premier semestre

Sur le premier semestre 2019, Prodware affiche un chiffre d’affaires consolidé de 90,3 millions d'euros, en hausse de 0,4 % (-3,3 % à périmètre comparable). La croissance est portée par les nouvelles signatures à l’international qui génèrent une progression sensible de 22,6 % du chiffre d’affaires à 55,4 millions d'euros, grâce notamment à la très bonne orientation des ventes au Benelux et en Israël. Elle a bénéficié aussi des ventes SaaS, sources de revenus récurrents et d’accroissement des marges, qui s’élèvent à 17,4 millions d'euros et représentent 19,2 % du chiffre d’affaires.L'Edition en propre réalise sur la période un chiffre d'affaires de 29,8 million d'euros et s'établit à 33 % de l'activité, un niveau en légère baisseS'agissant de ses perspectives, Prodware "va poursuivre son développement au second semestre en tirant parti de ses partenariats stratégiques, tant avec les grands éditeurs généralistes qu'avec les acteurs spécialisés dans la transformation digitale des entreprises".