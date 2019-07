Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ITESOFT -1.29% 3.06 -16.67% PRODWARE -0.52% 7.64 -15.60%

Itesoft et Prodware ont signé un partenariat visant à renforcer leur offre et leur leadership sur le marché de la dématérialisation des factures et de la relation fournisseurs dans l'environnement Microsoft. Le Procure-to-Pay, processus d'approvisionnement complet qui englobe toute la chaîne d'achat depuis la commande jusqu'au règlement, représente désormais un enjeu stratégique et un nouveau levier d'efficacité des entreprises, ont indiqué les deux sociétés.Répondant à des enjeux de productivité, de conformité réglementaire (délais de paiement, piste d'audit fiable…) mais aussi de pilotage de la performance et de lutte contre la fraude, la dématérialisation des processus Procure to Pay est le levier n°1 plébiscité par les organisations dans leur démarche de transformation digitale des processus financiers (source : Baromètre Future of Finance 2019).