Prodware : Chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2018 à 33,1 M

Paris, le 13 novembre 2018, 18h00

Chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2018 à 33,1 M€

 Activité 9 mois 2018 : 123,2 M€ (+1,6% à périmètre comparable)

 Forte dynamique à l'international

Chiffre d'affaires non audités normes IFRS (en M€) 2018 2017 Variation Variation à périmètre comparable* 1er trimestre 45,1 43,3 + 4,1% + 2,5% 2ème trimestre 45,0 43,9 + 2,4% + 2,8% 3ème trimestre 33,1 33,7 - 1,7% - 1,2% 9 mois 123,2 120,9 + 1,9% + 1,6%

*Cession d'activités non core-business et acquisition de Nerea en 2017

Prodware a réalisé au 3ème trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 33,1M€ contre 33,7M€ au 3ème trimestre 2017, soit une baisse de 1,7%. A périmètre comparable, l'activité ressort en baisse de 1,2% sur le trimestre.

Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, les ventes en mode SaaS progressent de 19,4% à 20,7 M€. Les segments Edition et Intégration sont quasiment stables et s'élèvent respectivement à 42,1 M€ et 60,3 M€.

A l'international, le chiffre d'affaires, porté par le dynamisme de l'Espagne et de l'Allemagne est en croissance de 20,8% et s'élève à 68,4 M€ contre 56,6 M€ au 3ème trimestre 2017.

Perspectives :

Dans le cadre de la mutation de ses ventes en mode SaaS qui impacte mécaniquement le volume d'activité en contrepartie d'une récurrence de chiffre d'affaires, Prodware poursuit ses efforts sur l'essor des activités à forte valeur ajoutée (Conseil, Edition, Services managés…) et s'appuie sur son expertise à déployer l'offre de Microsoft Dynamics 365 (reconnue par la distinction «Inner Circle» reçue pour l'année 2018/2019), au travers des solutions de transformations digitales que le Groupe est à même d'implémenter chez ses clients.

PRODWARE

PRESSE

EURONEXT GROWTH (ex ALTERNEXT)

Stéphane Conrard Directeur financier T : 0979 999 000investisseurs@prodware.fr

Gilles Broquelet CAP VALUE

T : 01 80 81 50 01gbroquelet@capvalue.fr

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 : mardi 19 février 2019, après Bourse.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l'intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l'innovation.

Depuis toujours, Prodware s'appuie sur l'évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l'avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : www.prodware-group.com

