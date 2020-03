Prodware : Croissance de l'EBITDA et du Résultat net 2019

Faisant la part belle aux ventes en mode SaaS (38,9 M€ en hausse de 34,8% par rapport à l'exercice précédent) de ses solutions, le développement de Prodware s'est accéléré dans les créneaux à plus forte marge et offrant davantage de récurrence.

Pour l'exercice 2019, le chiffre d'affaires de Prodware ressort à 187,7 M€ contre 175,9 M€ en 2018, soit une hausse de 6,7%. Bien orientée sur l'ensemble des régions, l'activité a engrangé en 2019 les fruits de la stratégie du groupe Prodware qui se déploie autour de quatre piliers fondamentaux : le Conseil, l'Edition de solutions sectorielles et métiers innovantes, l'Implémentation de projets et les Services Managés qui assurent le maintien en exploitation 7/7, 24h/24 de ses clients.

Communiqué de presse

Paris, le 11 mars 2020, 17h45

Le Résultat Opérationnel Courant, qui intègre une augmentation sensible des dotations aux amortissements et provisions (+94,0% avec retraitements IFRS 16 et +17,8% à normes constantes) ressort en légère progression à 17,3 M€ (+2,7% comparé à 2018).

Le Résultat Financier s'élève à -6,5 M€ en 2019 (-6,1 M€ en excluant l'effet IFRS 16), contre -8,3 M€ en 2018. Cette amélioration s'explique d'une part par la diminution du coût de l'endettement financier et par la forte réduction des provisions sur placements financiers.

Le Résultat Net part du Groupe atteint 10,5 M€ en 2019 contre 9,1 M€ soit une progression de 15,6% par rapport au précédent exercice (+17,4% à normes constantes).

Une structure bilancielle solide

Au 31 décembre 2019, la structure bilancielle de Prodware présente des fonds propres de 144,8 M€, en hausse de 4,8% par rapport au 31 décembre 2018, tout en tenant compte d'un auto-contrôle de 5,3% de son capital, acquis sur l'exercice 2019.

Le montant de la dette nette, hors prise en compte des passifs locatifs nés de l'application de la nouvelle norme IFRS 16, atteint 83,2 M€, faisant ressortir un gearing de 0,6 fois les fonds propres et un ratio de levier maîtrisé à 2,3x l'EBITDA 2019 à normes constantes.

Perspectives

Prodware va poursuivre en 2020 ses efforts pour dynamiser son activité en s'appuyant sur son approche innovante d'accompagnement de la transformation digitale de ses clients et sur le développement de son capital humain.

En parallèle, le groupe va renforcer ses positions géographiques existantes. Ceci permettra une croissance

encore plus profitable de son chiffre d'affaires.

Enfin, Prodware s'attachera dans le choix de ses segments stratégiques à nourrir son modèle économique

robuste, alliant récurrence du revenu et customisation des solutions innovantes afin de garantir l'accroissement durable de ses performances économiques.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : le 14 mai 2020, après Bourse.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l'intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l'innovation.

Depuis toujours, Prodware s'appuie sur l'évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l'avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 350 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 188 M€ en 2019. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : www.prodware-group.com

PRODWARE PRESSE EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT) Stéphane Conrard Gilles Broquelet ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques Directeur financier CAP VALUE Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware T : 0979 999 000 T : 01 80 81 50 01 est adhérent du Global Compact. investisseurs@prodware.fr gbroquelet@capvalue.fr

