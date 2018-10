Prodware : Déclaration des transactions sur actions propres

Regulatory News:

Prodware (Paris:ALPRO):

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché Nom de

l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la

transaction Code identifiant

de l'instrument

financier Volume

total journalier

(en nombre

d'actions) Prix pondéré

moyen

journalier

d'acquisition

des actions Marché PRODWARE 9695005LHRU1I

BDMSE79 22/10/18 FR0010313486 605 10,3331 ALXP PRODWARE 9695005LHRU1I

BDMSE79 23/10/18 FR0010313486 3553 9,8699 ALXP PRODWARE 9695005LHRU1I

BDMSE79 24/10/18 FR0010313486 3090 9,8833 ALXP PRODWARE 9695005LHRU1I

BDMSE79 25/10/18 FR0010313486 2010 9,6998 ALXP PRODWARE 9695005LHRU1I

BDMSE79 26/10/18 FR0010313486 3541 9,5966 ALXP

A propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance. Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME. Plus d’informations : www.prodware-group.com

EURONEXT GROWTH

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

