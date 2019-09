Prodware : Nouvelle distinction de Prodware par « l'Inner Circle Microsoft » pour l'année 2019/2020

Regulatory News:

Reconnu pour le déploiement de solutions métier et sa capacité à innover à travers ses offres sectorielles, Prodware (Paris:ALPRO) rejoint pour la seconde fois de suite le prestigieux Inner Circle for Business Applications de Microsoft 2019/2020.

Prodware, partenaire conseil, éditeur et intégrateur de solutions d’entreprise se positionne comme l’un des partenaires leaders de la solution Microsoft Dynamics de la région EMEA. La distinction « Inner Circle Microsoft Business Applications 2018/2019 » récompense les partenaires de la firme américaine dont l’éthique professionnelle et l’accompagnement client vers le succès sont exemplaires.

Une distinction réservée à l’élite de « l’Inner Circle Microsoft »

Les partenaires du Business Applications Inner Circle représentent le top 1% de tout l’écosystème Business Applications de Microsoft et génèrent plus de 30% du revenu de l’activité Business Applications Cloud pour l’année fiscale 2019 au niveau mondial.

Les critères d’éligibilité à l’Inner Circle reposent sur la capacité de ses membres à se démarquer par leur professionnalisme et leur niveau d’excellence supérieurs dans le déploiement de solutions innovantes pour accompagner les clients dans leur stratégie de croissance et de développement.

La performance du groupe Prodware le classe ainsi dans l’échelon supérieur de l’ensemble du réseau des partenaires Business Applications de Microsoft.

Une distinction délivrée lors de l’évènement Microsoft annuel : le Microsoft Inspire

L’officialisation de cette distinction du Inner Circle for Microsoft Business Applications a eu lieu lors de l’événement Microsoft annuel, Microsoft Inspire, consacré aux partenaires, du 16-18 juillet à Las Vegas, NV.

Microsoft Inspire est l’occasion pour la communauté de partenaires Microsoft de bénéficier de toutes les mises à jour et nouveautés de la roadmap de Microsoft pour l’année à venir, d’entretenir des liens de coopération, de partager les bonnes pratiques métier et découvrir les dernières évolutions produits tout en renforçant leurs compétences.

« Chaque année, nous reconnaissons les partenaires Business Applications du monde entier qui développent des solutions innovantes et accompagnent leurs clients dans leur transformation avec succès et croissance au rendez-vous. » déclare Cecilia Flombaum, Responsable Microsoft Business Applications. « Nous retenons les lauréats du Inner Circle en fonction de leur performance globale et de leurs capacités à développer et proposer leurs propres solutions sectorielles, ou en tant que spécialiste métier s’agissant de projets de transformation digitale. Microsoft est honoré de remettre cette distinction à Prodware qui récompense les réalisations et les résultats de cette dernière année, leur engagement client et tous les développements en innovation autour du Cloud Microsoft. »

« Nous sommes très heureux et honorés d’intégrer pour la seconde fois « l’Inner Circle » et nous sommes ravis de cette reconnaissance qui porte sur notre approche commerciale ambitieuse, notre performance et nos solutions et services sectorielles innovants. » déclare Ian Mac Hueg Herlevsen, Vice Président Sales & Marketing Groupe & Partenariats Stratégiques chez Prodware. “Ceci témoigne des efforts et compétences de tous les collaborateurs Prodware et de notre stratégie ambitieuse d’investissement dans l’innovation afin de proposer à nos clients des solutions très performantes en tant que partenaire stratégique.”

Prochaine publication : Résultats semestriels 2019 : mardi 22 octobre 2019, après Bourse.

ww.prodware-group.com

A propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 176 M€ en 2018. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d’informations : www.prodware-group.com

EURONEXT GROWTH

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

