Prodware : Onatera a naturellement choisi Microsoft Dynamics NAV, pour faire face à une croissance rapide

Pour faire face à une croissance rapide, Onatera a naturellement choisi Microsoft

Dynamics NAV

Créé en 2011, Onatera est spécialisé dans la distribution de compléments alimentaires, d'huiles essentielles, de produits de beauté et d'hygiène ainsi que de produits de nutrition santé. Plusieurs raisons ont amené Onatera à digitaliser son Système d'Information.

Challenges et enjeux de la société Onatera

Afin de faire face à une croissance exponentielle (25 à 30 % par an) et à un Système d'Information ne supportant plus cette évolution, Onatera a choisi les technologies Microsoft, enrichies de l'expertise sectorielle et métier de Prodware.

Choix des solutions Microsoft et du savoir-faire Prodware

« Ce qui a fait la différence, c'est notre expertise dans le marché de la distribution. Elle nous a permis de comprendre rapidement les besoins, les attentes et les enjeux de la société Onatera et de proposer l'ERP Microsoft Dynamics NAV avec une couverture fonctionnelle plus exhaustive que les autres solutions du marché » confirme Frédéric Champalbert, Area Manager France de Prodware.

Davy Drezet, CEO de Onatera, est confiant quant à la capacité de la solution à accompagner la croissance forte de son entreprise : « Nous enregistrons une croissance à deux chiffres ces dernières années. Néanmoins, dans un marché mondialisé, et donc de plus en plus concurrentiel, nous devions faire évoluer notre Système d'Information pour tendre vers plus de digitalisation et donc d'efficience.

Avec Prodware, nous avons rencontré le bon interlocuteur ».

Enfin, Linda Bruneau, DAF de Onatera se félicite de l'interconnexion forte avec le site e-commerce : « ce lien direct va en effet permettre d'optimiser nos coûts et nos ressources. Enfin, le pilotage des campagnes, et donc de l'activité, va être amélioré pour accompagner nos objectifs ambitieux ».

Prochaine publication : Résultats semestriels 2018 : le 16 octobre 2018, après Bourse.

Communiqué de presse

Paris, le 10 Octobre 2018, 18h00

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l'intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l'innovation.

Depuis toujours, Prodware s'appuie sur l'évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l'avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : www.prodware-group.com

