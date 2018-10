Prodware : Signature d'un crédit syndiqué de 92,5 M

Communiqué de presse

Paris, le 03 Octobre 2018, 07h45

Signature d'un crédit syndiqué de 92,5 M€

Prodware SA («Prodware»), leader français et européen du conseil, de l'intégration et de l'édition de solutions logicielles de gestion a finalisé la mise en place d'un financement senior d'un montant total de 92,5 millions d'euros, dont 62,5 millions d'euros de placements privés in fine d'une maturité de 6 à 7 ans.

Cette opération s'inscrit dans une logique de refinancement de ses encours bancaires et obligataires existants. Elle permet à Prodware de disposer de nouvelles ressources stables, à de meilleures conditions, tout en allongeant la maturité globale de sa dette. Elle lui donne également les moyens nécessaires à son développement organique et à une politique de croissance externe ciblée.

Prodware a été accompagné par Degroof Petercam Finance (Conseil financier) et par Banque Internationale à Luxembourg (BIL CIB Structured Finance & Syndication) comme Coordinateur, Agent de la documentation et Arrangeur mandaté aux côtés du Crédit Lyonnais (LCL).

A l'image de Prodware, le pool des prêteurs est européen et composé d'établissements bancaires internationaux de premier plan : Le Crédit Lyonnais (France), Belfius (Belgique), BIL (Luxembourg), Saar LB (Allemagne) et de deux fonds institutionnels français Zen Cap Asset Management et SGAM AG2R la Mondiale.

Intervenants

Société Rôle Intervenants BIL Coordinateur, Arrangeur Mandaté et Agent CIB Structured Finance & Syndication : Frédéric Cassani, Morgane Ladenburger LCL Arrangeur Mandaté Corporate finance : Julien Limouzin Hogan lovells Conseil juridique Prêteurs Sabine Bironneau, Maria Klass D'Alverny Conseil juridique Emprunteur Henri-Joseph Trémolet de Villers, Charlotte Dufour Degroof Petercam Finance Conseil financier et Arrangeur Mandaté Cyril Kammoun, Fabien Kay, Franck Fournier

PRODWARE

PRESSE

EURONEXT GROWTH (ex ALTERNEXT)

Stéphane Conrard Directeur financier T : 0979 999 000investisseurs@prodware.frGilles Broquelet CAP VALUEISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

T : 01 80 81 50 01gbroquelet@capvalue.fr

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2018 : mardi 16 octobre 2018, après Bourse.

A propos de Prodware

Forts de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l'intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l'innovation.

Depuis toujours, Prodware s'appuie sur l'évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l'avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : www.prodware-group.com

