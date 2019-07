Prodware : Signature d'un partenariat stratégique avec Itesoft

Communiqué de presse

Paris, le 2 juillet 2019, 18h00

Signature d'un partenariat stratégique avec Itesoft

ITESOFT, leader français des solutions d'automatisation des processus métier, et Prodware, éditeur intégrateur de solutions d'entreprises et partenaire stratégique Microsoft Dynamics, annoncent la signature d'un partenariat visant à renforcer leur offre et leur leadership sur le marché de la dématérialisation des factures et de la relation fournisseurs dans l'environnement Microsoft.

Le Procure-to-Pay, processus d'approvisionnement complet qui englobe toute la chaîne d'achat depuis la commande jusqu'au règlement, représente désormais un enjeu stratégique et un nouveau levier d'efficacité des entreprises. Répondant à des enjeux de productivité, de conformité réglementaire (délais de paiement, piste d'audit fiable…) mais aussi de pilotage de la performance et de lutte contre la fraude, la dématérialisation des processus Procure to Pay est le levier n°1 plébiscité par les organisations dans leur démarche de transformation digitale des processus financiers (source : Baromètre Future of Finance 2019).

Afin de répondre à ses attentes fortes, ITESOFT, expert de la digitalisation de la relation fournisseurs et de la dématérialisation des factures (15 ans d'expériences, plus de 300 déploiements dont Carambar & Co, Club Med…), a souhaité s'appuyer sur les technologies offrant le meilleur niveau d'automatisation tout en étant parfaitement connecté au système d'information de l'organisation notamment ERP. C'est dans ce contexte qu'ITESOFT a confié à Prodware, éditeur et intégrateur leader des ERP Microsoft, la réalisation de l'intégration de son offre ITESOFT Streamline for Invoices de dématérialisation des factures fournisseurs en environnement Microsoft Dynamics NAV/Business Central auprès de ses clients.

Streamline for Invoices est la solution de traitement des factures en mode SaaS nouvelle génération la plus performante, la plus évolutive et la plus sécurisée. Elle capitalise sur les algorithmes avancés d'Intelligence Artificielle d'ITESOFT, une exploitation optimale du Cloud à travers un concept de base fournisseur mutualisée unique et des fonctions exclusives de détection de fraude. Elle offre ainsi des performances d'automatisation inégalées de plus de 90%.

Frédéric Massy, Directeur du Marketing ITESOFT, indique : « Microsoft Dynamics est aujourd'hui un environnement en forte croissance et Prodware est clairement l'expert et le leader reconnu sur ce marché. Nous sommes donc ravis de ce partenariat qui va nous permettre d'accélérer plus encore notre présence dans cet univers. »

