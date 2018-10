Prodware : amélioration des résultats semestriels

16/10/2018 | 18:47

Pour son premier semestre 2018, Prodware annonce un résultat net part du groupe en hausse de 12,5%, porté à 7,6 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant en augmentation de 13,1% à 11,1 millions.



Le groupe a par ailleurs réalisé un chiffre d'affaires de 90,1 millions d'euros, en hausse de 3,3% en publié et de 4,2% à périmètre comparable.



'La montée en puissance d'un business model plus récurrent, la disponibilité d'une offre de consulting élargie en expertise clé (Internet des objets, intelligence artificielle, ...) et la capacité à traiter des projets internationaux à plus forte marge permettent au Groupe Prodware d'afficher une confiance forte dans le futur', indique Prodware.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.