Prodware : mise en place d'un financement senior de 92,5 ME

03/10/2018 | 08:05

Prodware a finalisé la mise en place d'un financement senior d'un montant total de 92,5 millions d'euros, dont 62,5 millions d'euros de placements privés in fine d'une maturité de 6 à 7 ans.



' Cette opération s'inscrit dans une logique de refinancement de ses encours bancaires et obligataires existants. Elle permet à Prodware de disposer de nouvelles ressources stables, à de meilleures conditions, tout en allongeant la maturité globale de sa dette. Elle lui donne également les moyens nécessaires à son développement organique et à une politique de croissance externe ciblée ' indique le groupe.



Le pool des prêteurs est européen et composé d'établissements bancaires internationaux de premier plan : Le Crédit Lyonnais (France), Belfius (Belgique), BIL (Luxembourg), Saar LB (Allemagne) et de deux fonds institutionnels français Zen Cap Asset Management et SGAM AG2R la Mondiale.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.