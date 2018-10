Prodware : reconnu dans l'Inner Circle de Microsoft

09/10/2018 | 13:14

Confirmant son statut de partenaire stratégique Microsoft, Prodware indique avoir été reconnu par la distinction 'Inner Circle' pour l'année 2018/2019, et 'renforce son ambition de devenir une référence en matière de transformation numérique pour ses clients'.



Seulement 1% des partenaires Microsoft au niveau monde intègre chaque année l'Inner Circle. Cette nomination, officialisée en juillet dernier, offre aux membres un sponsoring exécutif continu et un soutien exclusif de l'équipe Microsoft Dynamics.



Les membres peuvent également profiter d'un moment privilégié afin d'étendre leur réseau, de partager les informations et d'échanger pour faire grandir leur écosystème lors du sommet annuel 'Inner Circle' qui se tiendra cette année du 23 au 26 octobre 2018.



