Dans la continuité des années précédentes, Prodware (Paris:ALPRO) confirme son statut de partenaire stratégique Microsoft sur la solution Microsoft Dynamics et démontre une fois de plus sa capacité à innover au travers de ses offres sectorielles. Reconnu par la distinction « Inner Circle » pour l’année 2018/2019, Prodware renforce son ambition de devenir une référence en matière de transformation numérique pour ses clients.

Prodware, partenaire conseil, éditeur et intégrateur de solutions d’entreprise, est à nouveau reconnu comme membre Elite de « l’Inner Circle Microsoft Business Applications 2018/2019 ». Cette distinction, qui récompense les partenaires de la firme américaine dont l’éthique professionnelle et l’accompagnement client vers le succès sont exemplaires, conforte la position de Prodware comme partenaire stratégique et clé pour la vente et la promotion des solutions « Business Applications » de Microsoft.

La transformation numérique de ses clients au cœur de la stratégie Prodware

IoT, Intelligence Artificielle, Cloud, etc… depuis bientôt 30 ans, Prodware se renouvelle et anticipe les tendances de demain pour accompagner les entreprises dans leur évolution et leur transformation.

Expertises sectorielles et connaissances métiers sont les forces sur lesquelles s’appuie Prodware pour construire, développer et commercialiser des offres innovantes permettant à ses clients de s’engager et de renforcer leur transformation numérique. Grâce à son développement international, Prodware est un des seuls partenaires Microsoft à être capable de délivrer ses offres, basées sur les piliers de la transformation numérique de la firme de Redmond (Modern Workplace, Business Applications, Applications & Infrastructure, Data & AI), au niveau européen. C’est donc en totale synergie avec ses clients que Prodware les accompagne pour leur garantir le succès face à leurs challenges en leur proposant les projets les plus audacieux.

Une stratégie payante et reconnue par Microsoft

Seulement 1% des partenaires Microsoft au niveau monde intègre chaque année le très sélectif Inner Circle. Cette nomination, officialisée lors d’Inspire à Las Vegas devant plus de 25 000 personnes en juillet dernier, offre aux membres un sponsoring exécutif continu et un soutien exclusif de l’équipe Microsoft Dynamics. Les membres peuvent également profiter d’un moment privilégié afin d’étendre leur réseau, de partager les informations et d’échanger pour faire grandir leur écosystème lors du sommet annuel « Inner Circle » qui se tiendra cette année du 23 au 26 octobre 2018.

“Tous les ans, nous récompensons des partenaires de « Microsoft Business Applications » à travers le monde, qui ont fait preuve d’innovation et d’excellence auprès de leurs clients » déclare Cecilia Flombaum, Directeur Stratégique, Microsoft, One Commercial Partner organization. “Les critères de sélection des membres du Inner Circle reposent sur la capacité des partenaires à accompagner leurs clients dans la transformation numérique avec des solutions métiers ou autre particulièrement innovantes. »

« Nous sommes très honorés, aujourd’hui de recevoir cette distinction « Inner Circle » et ravis de constater que notre dynamisme commercial, nos performances et nos offres sectorielles innovantes autour de Microsoft Dynamics ont fait la différence » a déclaré Ian Mac Hueg Herlevsen, Chief Sales Officer & Strategic Accounts

Prochaine publication : Résultats semestriels 2018 : mardi 16 octobre 2018, après Bourse.

A propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d’informations : www.prodware-group.com

EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

