Prodware : une acquisition pour la filiale néerlandaise

03/10/2018 | 18:20

Prodware Pays-Bas, filiale du groupe Prodware, annonce ce mercredi soir l'acquisition des activités Microsoft Dynamics de la société de conseil CTAC.



Cette opération permettra au groupe de disposer de nouvelles offres, tout en complétant son portefeuille de solutions destinées notamment aux segments de marchés du Retail et de l'Industrie.



'Cette acquisition renforce la proposition de valeur différenciatrice de Prodware, qui s'appuie sur les outils et l'expertise Microsoft Dynamics. Ceci contribuera à améliorer les performances et à faciliter la croissance de l'activité de ses clients. Le fort engagement de Prodware dans l'innovation et la satisfaction client permettra d'assurer une intégration harmonieuse de la clientèle acquise. Les collaborateurs de CTAC, spécialistes reconnus des outils Microsoft, viendront enrichir l'expertise Microsoft Dynamics du groupe Prodware, au profit des clients existants et des futurs prospects aux Pays-Bas', détaille Prodware.







