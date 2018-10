Prodware : Bonne réalisation au niveau des marges

Le chiffre d’affaires du S1 2018 a été publié en juillet 2018. Dans notre commentaire du 23/07/2018, nous avions insisté sur la croissance plus forte que prévu à périmètre constant au T2 2018 (+6,9%), après un développement rapide au T1 2018 (+4,9%).

Prodware a publié les résultats du S1 2018 qui se caractérisent par une amélioration des marges.

Résultats S1 2018

Compte tenu d’un chiffre d’affaires de 90,1m€ (+3,3%, +4,2% à périmètre constant), l’EBITDA s’élève à 19m€ (+8,4%), correspondant à un taux de marge de 21,1% du chiffre d’affaires (+1pt). L’amélioration de la marge d’EBITDA s’explique par la gestion de la sous-traitance, l’adoption croissante du mode SaaS et l’absence de coûts de restructuration contrairement au S1 2017 (-1m€).

Le crédit d’impôt recherche comptabilisé en déduction des frais de personnel s’est élevé à 5,2m€. Pour mémoire, nous l’estimons autour de 10m€ en 2018.

Compte tenu de la hausse des amortissements (-6,9m€ contre -6,2m€ au S1 2017) et de l’absence de reprise de provisions (vs +0,4m€ au S1 2017), le résultat opérationnel courant a atteint 11,3m€ (+6,7%), soit 12,5% du chiffre d’affaires (+0,4pt).

Le résultat opérationnel a fortement augmenté à 11,1m€ (+ 13,1%), soit 12,3% du chiffre d’affaires (+ 1,1 pt). La base de comparaison au S1 17 comprenait une provision pour charges de -0,8m€ relative au programme d’émissions d’actions gratuites.

Compte tenu de la hausse des charges financières nettes (-3m€ contre -2m€ au S1 2017), d’une quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence de 0,4m€ (vs 0,1m€ au S1 2017) et d’une baisse de l’impôt sur le résultat (-0,7m€ contre -1,6m€ au S1 2017), le résultat net part du groupe s’établit à 7,6m€ (+12,5%).

La diminution du cash-flow libre à 0,8m€ (vs 5,4m€ au S1 2017) est due à la forte augmentation des investissements (17,7m€ contre 7,7m€ au S1 2017) qui incluent les dépenses de R&D capitalisées. Le niveau des investissements au S1 2018 n’est pas extrapolable puisqu’un montant compris entre 22m€ et 24m€ est anticipé pour l’exercice 2018.