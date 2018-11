Prodways : Portzamparc positif après le rachat de Solidworks

16/11/2018 | 11:06

Spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, le bureau d'études Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Prodways après le rachat de Solidworks par Visiativ. L'objectif de cours demeure fixé à 4,12 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse de plus de 20%.



Les analystes rappellent que Solidworks est 'le logiciel de conception 3D (CAO) de Dassault Systèmes. (...) La cible rachetée par Visiativ réalise environ 10 millions d'euros de CA, en croissance organique à deux chiffres avec une 'bonne' rentabilité'. Or la filiale AvenAo de Prodways distribue et intègre également des logiciels, et 'Visiativ et Prodways sont les deux acteurs majeurs de ce marché en France.'



'Alors que nous comprenons qu'AvenAo est sur une bonne dynamique de croissance, le profil de croissance et de rentabilité de la cible rachetée par Visiativ laisse selon nous entrevoir le potentiel de ce marché', argumentent les analystes.





