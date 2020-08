AMÉLIORER LES MACHINES SPÉCIALES GRÂCE À L'IMPRESSION 3D: ID PRINT 3D

ID Print 3D est un prestataire de services d'impression 3D français, implanté en Bourgogne. Outre les pièces 3D fabriquées pour ses clients, la société propose des services de conseil et de rétro-ingénierie.

Ses deux principaux facteurs de réussite sont sa forte réactivité et sa connaissance approfondie du développement des machines spéciales.

ID print 3D est équipé d'une imprimante Prodways ProMaker P4000X. Avec sa productivité élevée, cette imprimante 3D SLS® lui permet de produire au quotidien des prototypes visuels et fonctionnels, mais aussi et surtout des outils et pièces finales en petites, moyennes et grandes séries.

Suivant les besoins de ses clients, ID Print 3D peut fabriquer des pièces en PA 11 et 12 (chargés de billes de verres pour renforcer au besoin la rigidité des pièces) ou en TPU, un élastomère aux propriétés proches de celles du caoutchouc, idéal pour la fabrication d'éléments souples. Nous leur avons demandé un exemple des applications les plus intéressantes à leur actif, que nous vous présentons en détail.

Préhenseur robotiques : spécifications améliorées grâce à la fabrication additive

Le besoin d'éléments extrêmement personnalisés, produits en faible quantité, est une constante en matière de robotique et d'automatisation. L'impression 3D est alors la meilleure solution pour atteindre rapidement les objectifs fixés, tout en évitant de lourds investissements en moules et en usinage CNC.

ID Print 3D a détaillé certains des avantages des systèmes Prodways AM dans la fabrication de préhenseurs robotiques destinées à une machine spéciale de pâtisserie.

Une conception radicalement différente et optimisée : elle permet d'imprimer des formes parfois difficiles (ou impossibles) à fabriquer par les machines ou le moulage par injection. Cette main en donne d'ailleurs un parfait exemple, avec son réseau complexe de flux d'air et ses structures associant base et doigts. Une seule pièce plutôt que 3 : l'impression 3D de la main a grandement simplifié le processus de production. Avant, il fallait fabriquer et assembler 3 pièces différentes, à présent, une unique pièce suffit. Une reproduction plus rapide : lorsqu'il faut améliorer un produit ou en créer un autre, la possibilité d'imprimer des versions différentes du même prototype permet un développement beaucoup plus rapide. Ce fut bien entendu le cas pour cette préhenseur robotique. Gain de temps : l'imprimante 3D Prodways ProMaker P4000 permet de produire dix préhenseurs intégralement en 48 heures, alors que les procédés utilisant des machines nécessitent 3 à 4 semaines, et jusqu'à 2 mois dans le cas du moulage par injection. Réduction des coûts : l'impression 3D réduit les coûts de production des petites et moyennes séries. Cette technologie permet de fabriquer 30 préhenseurs et 50 doigts à un coût très inférieur à celui du procédé standard de moulage par injection, et ce dans des délais bien moindres, comme indiqué précédemment. Amélioration de l'expérience client, de la sécurité du procédé et des taux de production : Après de nombreuses heures d'utilisation, les pinces standards peuvent se briser si elles sont trop rigides. ID Print 3D a donc choisi d'imprimer les pinces munies de doigts dans un matériau flexible, le TPU 70-A , en adaptant les paramètres d'impression de façon à augmenter la valeur de dureté Shore A , passée de 72 à 80 . Cette valeur permet d'obtenir une prise parfaite, tout en empêchant les pièces de se briser.

, en adaptant les paramètres d'impression de façon à augmenter la valeur de , passée de à . Cette valeur permet d'obtenir une prise parfaite, tout en empêchant les pièces de se briser. La structure en treillis (lattice) conçue par ID Print 3D réduit le risque que l'air qui circule déforme le doigt, ce qui évite également le risque d'endommager le film transportant la pâte feuilletée.

conçue par ID Print 3D réduit le risque que l'air qui circule déforme le doigt, ce qui évite également le risque d'endommager le film transportant la pâte feuilletée. Les pièces imprimées en 3D peuvent être teintes en bleu dans la masse de façon à ce qu'en cas de casse, elles puissent immédiatement être identifiées par les outils d'analyse d'image et retirées rapidement.

Pourquoi avez-vous choisi Prodways?

ID Print 3D se donne pour mission de fournir des solutions personnalisées efficaces et innovantes à tous nos clients professionnels et industriels. Après avoir évalué différents fabricants et modèles d'imprimantes 3D, nous avons choisi Prodways et son imprimante ProMaker P4000X pour les raisons suivantes :

La productivité de la P4000X (et à présent de la P4500X) : elle associe un matériel de scan et un système de remplacement rapides pour bâtir et alimenter des plateformes permettant d'accélérer la reprise de la production, dès que l'élément précédent est terminé.

de la P4000X (et à présent de la P4500X) : elle associe un matériel de scan et un système de remplacement rapides pour bâtir et alimenter des plateformes permettant d'accélérer la reprise de la production, dès que l'élément précédent est terminé. La possibilité de personnaliser les propriétés mécaniques de chaque pièce , en accédant à l'intégralité des paramètres de fabrication, ce qui évite l'achat de licences coûteuses.

, en accédant à l'intégralité des paramètres de fabrication, ce qui évite l'achat de licences coûteuses. La capacité à réaliser tous types de projets industriels grâce au vaste choix de matériaux proposé par le catalogue Prodways, qui laisse néanmoins la possibilité de recourir aux matériaux de tiers en cas de besoin.

grâce au vaste choix de matériaux proposé par le catalogue Prodways, qui laisse néanmoins la possibilité de recourir aux matériaux de tiers en cas de besoin. La fourniture de pièces de grande taille, mais aussi en petites ou grandes séries grâce à la plateforme de construction de 72 litres.

La technologie Prodways d'impression 3D a permis à ID Print 3D, tout comme à ses clients, d'améliorer significativement leur retour sur investissement (ROI) et leur capacité d'innovation, tout en réduisant leurs délais de commercialisation respectifs.