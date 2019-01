Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GROUPE GORGÉ 0.48% 8.34 -1.31% PRODWAYS GROUP 6.59% 2.75 0.00%

Prodways Group, filiale impression 3D de Groupe Gorgé, a finalisé l'acquisition de 100% du capital de Surdifuse et l'Embout Français et devient le leader français des embouts auriculaires sur-mesure pour audioprothèses. Né du rapprochement des laboratoires Surdifuse et l'Embout Français en 2017, Surdifuse - L'Embout Français est un acteur majeur de la fabrication d'embouts auriculaires sur-mesure dont 50% de la production est réalisée en impression 3D. Comptant près de 40 collaborateurs répartis sur deux sites à Paris et Lyon, Surdifuse - L'Embout Français dispose d'un savoir-faire reconnu.La transaction sera réglée intégralement en numéraire. En 2019, cette acquisition devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros et contribuer positivement au résultat du pôle Impression 3D.