Prodways : Assemblée Générale de Prodways Group du 8 juin 2020

Paris, le 8 juin 2020, à 18h00,

Dans le contexte du Covid-19 de confinement général des personnes en France, conformément aux communications de PRODWAYS GROUP, à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, l'Assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2020 s'est tenue hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister.

PRODWAYS GROUP rappelle que les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable et que l'intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a été mise à disposition et reste disponible sur son site www.prodways-group.com, section Investisseurs, rubrique Assemblées Générales. Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'Assemblée générale.

Cette assemblée a été présidée par M. Raphaël Gorgé, Président du Conseil d'administration. Mme Hélène de Cointet, Directrice Générale Déléguée de Groupe Gorgé et Mme Céline Leroy, Directrice juridique de Groupe Gorgé ont été désignées scrutatrices.

Les actionnaires ont pu exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote. Au regard des votes à distance et des pouvoirs donnés, le bureau a constaté que les 12 actionnaires qui ont participé au vote possédaient 31.525.292 actions (représentant 61,78 % des actions ayant le droit de vote). L'assemblée ainsi valablement constituée a adopté toutes les résolutions qui étaient proposées. Le résultat détaillé des votes est disponible ce jour sur le site internet de la société www.prodways-group.com, section Investisseurs, rubrique Assemblées Générales.

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

