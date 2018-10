Prodways : Crown Ceram, 3Shape et Prodways Technologies construisent les laboratoires dentaires du futur

Avec l'achat de sa seconde imprimante 3D, ProMaker LD10, le laboratoire dentaire Crown Ceram confirme son statut de laboratoire dentaire pionnier dans l'impression 3D et poursuit sa stratégie de numérisation du flux dentaire, en s'appuyant notamment sur les solutions 3Shape, pour garantir à ses clients une qualité sans compromis et ouvrir de nouvelles applications pour les laboratoires dentaires du futur.

Depuis plus de 35 ans, Crown Ceram, laboratoire de prothèses dentaires, cultive son art d'entreprendre et d'innover en faisant appel aux technologies de pointe pour garantir à ses clients une qualité sans compromis. A ce jour, Crown Ceram propose une gamme complète de produits dentaires tels que les couronnes, bridges ou prothèses amovibles et dispose d'une équipe de plus de 70 personnes spécialisées dans le dentaire et d'un laboratoire de plus de 2000 m² équipé des dernières technologies dans ce secteur.

La volonté de Crown Ceram de s'équiper des meilleures technologies s'appuie sur la demande croissante de ses clients en précision et qualité. En effet, le secteur dentaire est l'un des premiers à s'être équipé de solutions de fabrication additive et enregistre aujourd'hui de très gros gains de productivité et de qualité grâce à la numérisation complète de son flux.

Pour répondre à cette demande croissante, Crown Ceram s'associe à des partenaires de renom, pionniers dans leurs domaines pour aider ses clients dentaires à basculer leurs flux de production traditionnels vers des modèles numériques. Pour se faire, Crown Ceram a d'abord choisi de s'équiper des solutions 3Shape pour tous leurs designs CAD-CAM. En outre, le laboratoire dentaire Crown Ceram accepte aujourd'hui les impressions numériques et a amorcé sa transition depuis des modèles en plâtre vers des modèles imprimés en 3D.

Après de nombreux tests avec différents fabricants d'imprimantes 3D, Crown Ceram a également choisi de remplacer ses dizaines de petites imprimantes 3D par l'imprimante 3D ProMaker LD10 de Prodways Technologies.