Prodways Group : Nouveaux succès pour Prodways Group dans le médical

Crown Ceram, 3 Shape et Prodways Technologies construisent les laboratoires dentaires du futur

Avec l'achat de sa seconde imprimante 3D, ProMaker LD-10, le laboratoire dentaire Crown Ceram confirme son statut de laboratoire dentaire pionnier dans l'impression 3D et poursuit sa stratégie de numérisation du flux dentaire.

Depuis plus de 35 ans, Crown Ceram, laboratoire de prothèses dentaires, cultive son art d'entreprendre et d'innover en faisant appel aux technologies de pointe pour garantir à ses clients une qualité sans compromis. Pour répondre à la demande croissante, Crown Ceram s'associe à des partenaires de renom, pionniers dans leurs domaines pour aider ses clients dentaires à basculer leurs flux de production traditionnels vers des modèles numériques. Pour se faire, Crown Ceram a d'abord choisi de s'équiper des solutions 3Shape pour tous leurs designs CAD-CAM. En outre, le laboratoire dentaire Crown Ceram accepte aujourd'hui les impressions numériques et a amorcé sa transition depuis des modèles en plâtre vers des modèles imprimés en 3D.

Après de nombreux tests avec différents fabricants d'imprimantes 3D, Crown Ceram a également choisi de remplacer ses dizaines de petites imprimantes 3D par l'imprimante 3D ProMaker LD-10 de Prodways Technologies.

Frédéric Rapp, Président Directeur Général de Crown Ceram confirme : « Nous avons fait des dizaines et des dizaines de tests de précision, indicateur clé pour garantir la qualité des produits que nous fournissons à nos clients. Aujourd'hui, l'imprimante 3D de Prodways Technologies est la seule qui garantisse une précision inégalée de manière fiable sur le long terme. L'imprimante 3D ProMaker LD-10 est entièrement intégrée à nos outils et fonctionne parfaitement et directement avec les logiciels que nous utilisons, notamment la solution CAMbridge de 3Shape. Par ailleurs, le gain de productivité que procure la ProMaker LD-10 nous permet de concentrer le temps de nos techniciens sur des tâches à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur de la maintenance. En effet, auparavant, notre technicien concentrait l'essentiel de son temps de travail sur le lancement, la maintenance, le remplissage et le nettoyage de notre dizaine de petites imprimantes 3D… Avec l'imprimante 3D ProMaker LD-10 de Prodways Technologies, notre technicien peut lancer une impression de modèles dentaires le matin et concentrer son temps sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée pour la même quantité de modèles dentaires. De plus, et même si nous cherchions avant tout une solution de haute précision, l'un des éléments décisifs a également été la présence des équipes de Prodways Technologies qui ont su nous accompagner tout au long de nos lignes de production pour nous conseiller sur les meilleurs accessoires et pratiques à adopter pour garantir une utilisation de notre imprimante 3D optimale. Grâce à cela, nos techniciens ont pu développer de nouvelles applications pour le dentaire et ouvrir la voie à de nouveaux procédés et techniques pour garantir toujours plus de précision et de satisfaction à nos clients. »

Retrouvez l'intégralité du témoignage de Frédéric Rapp sur notre chaîne youtube : https://youtu.be/J02VdDoqnf8



Scientifeet remporte le prix de l'innovation eHealth Forum Les Echos

A l'occasion du eHealth Forum organisé par Les Echos, ScientiFeet a reçu le Prix de l'Innovation 2018. Désigné Lauréat par un jury composé d'experts de la santé, ScientiFeet s'est démarqué par « sa volonté de faire bouger un modèle latent depuis plusieurs décennies».

Via sa division PRODUCTS, Prodways Group développe des applications verticales utilisant l'impression 3D, dont l'objectif est de se rapprocher du client final et de ses besoins spécifiques. C'est ainsi qu'en mars 2016, Prodways Group a lancé l'offre ScientiFeet, dédiée au wearable biomédical, afin de transformer en profondeur le marché des semelles orthopédiques.

Les semelles personnalisées représentent aujourd'hui un marché en croissance porté par des tendances de fond au niveau mondial. Grâce à l'impression 3D, ScientiFeet bouscule les codes de ce marché et ouvre des perspectives attractives pour les principaux acteurs de la podologie, avec des promesses fortes : un meilleur traitement des patients par un produit plus précis et durable, un gain de temps significatif et donc une meilleure rentabilité pour le praticien.

Ces deux nouveaux succès confirment la position de Prodways Group en tant qu'acteur majeur des technologies d'impression 3D au service du secteur médical.





