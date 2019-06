Prodways Group : Nouvelle application de la technologie Rapid Additive Forging de Prodways Group dans le domaine de la défense

Paris, le 17 juin 2019, à 8h00,

La technologie Rapid Additive Forging (RAF) de Prodways dédiée à l'impression 3D de pièces en titane de grandes dimensions pour des applications aéronautiques suscite l'intérêt d'autres secteurs industriels. Ainsi, dans le cadre d'un développement, MBDA, un des leaders mondiaux de la défense, a choisi la technologie RAF de Prodways pour réaliser des pièces massives en titane.

La technologie Rapid Additive Forging de Prodways propose une alternative aux procédés soustractifs traditionnels et permet de réduire les délais habituels de l'ordre du semestre, tant pour la fourniture du brut en titane que pour son usinage.

La technologie RAF vient bousculer ce mode de fabrication, en imprimant dans des délais records une ébauche proche des cotes finales, plus simple et rapide à usiner.

Pour MBDA les bénéfices sont multiples : des coûts et délais réduits de 25% par rapport aux procédés conventionnels et une pièce respectant l'ensemble des exigences techniques.

Ces premiers succès ouvrent la voie à la production en série de pièces basées sur la technologie Rapid Additive Forging.

Découvrez la technologie Rapid Additive Forging sur le stand Prodways Group (hall 2B, stand F121) à l'occasion du Salon International de l'Air et de l'Espace (SIAE) qui se tiendra du 17 au 23 juin 2019 au parc des expositions du Bourget.

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter !

@Prodways

CONTACTS INVESTISSEURS

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Image 7 – Romain Grière

Relations presse

Tél : +33 (0)1 53 70 05 46 / rgriere@image7.fr

Actus Finance – Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr

AVERTISSEMENT

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58848-prodways-group_nouvelle-application-de-la-technologie-rapid-additive-forging-dans-le-domaine-de-la-defense.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews