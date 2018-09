Prodways Group : Prodways présente sa nouvelle imprimante 3D Céramique MOVINGLight(R) V10 sur le salon Additive Material Exhibition 2018 en Chine

Prodways développe depuis plusieurs années des machines d'impression 3D céramiques permettant d'imprimer des pièces en matières céramiques techniques telles que la zircone, l'alumine, l'hydroxyapatite. Ces applications se retrouvent principalement sur les marchés de l'électronique, du médical, de l'aéronautique ou du luxe. L'imprimante 3D Céramique ProMaker V6000 de Prodways a été vendue à plus de 10 exemplaires sur ce marché de niche appelé à se développer.

Pour adresser de nouvelles applications plus importantes, Prodways annonce le lancement de sa nouvelle imprimante 3D céramique MOVINGLight® V10. Cette imprimante plus compacte avec une surface de production élargie, continue à offrir les avantages de précision et de productivité de la technologie MOVINGLight® à un prix compétitif. En élargissant sa gamme de machines céramiques, Prodways est une des seules entreprises à être capable d'imprimer à base de matières très visqueuses, très fortement chargées en céramique, assurant ainsi une atteinte plus aisée de densité de céramique supérieures à 99%.

Prodways présentera en avant-première au marché chinois cette nouvelle imprimante à l'occasion du salon Additive Material Exhibition 2018 de Xi'An, en Chine, du 6 au 8 septembre 2018. Le marché chinois représente le plus important marché de la céramique. Prodways annonce à cette occasion les deux premières ventes de sa nouvelle MOVINGLight® V10 à deux clients chinois ayant d'ores et déjà commandé la machine dans le cadre d'un programme “Early adopter” leur permettant de tester la technologie.

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 34,8 M€, dont environ 40% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

