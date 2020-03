Prodways Group : Résultats annuels 2019

Chiffre d'affaires 2019 en croissance de +17,1 %

Nouvelle progression soutenue de la rentabilité au second semestre

Amélioration de la capacité d'autofinancement

Prodways Group (Euronext Paris : PWG) publie aujourd'hui ses résultats annuels 2019.

(en millions d'euros) S2 20191 S2 20182 Variation 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 36,0 33,3 +7,9 % 71,3 60,9 +17,1 % EBITDA3 2,7 1,0 +1,7 M€ 5,3 1,2 +4,1 M€ Marge d'EBITDA (%) 7,6% 3,0% +459 pb 7,5 % 2,0 % +549 pb Résultat d'exploitation4 (0,5) (1,9) +1,4 M€ (1,5) (4,0) +2,5 M€ Résultat opérationnel (1,3) (2,5) +1,2 M€ (3,8) (5,0) +1,2 M€ Marge opérationnelle (%) -3,7 % -7,6% +389 pb -5,3 % -8,3 % +295 pb Résultat financier (0,2) (0,0) -0,2 M€ (0,3) (0,1) -0,2 M€ Impôts 0,0 (0,2) +0,2 M€ (0,3) (0,6) +0,3 M€ Résultat net (1,5) (2,7) +1,2 M€ (4,3) (5,7) +1,4 M€ Résultat net part du groupe (1,4) (2,6) +1,2 M€ (4,2) (5,5) +1,3 M€

Les comptes consolidés de l'exercice 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est réuni à distance le 20 mars 2020. Les procédures d'audit par les Commissaires aux comptes sont effectuées, le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission. La décision d'arrêté des comptes sera ratifiée dans un prochain conseil avec une participation physique des administrateurs dès que la fin de la crise sanitaire du Covid-19 le permettra, sauf si les ordonnances en préparation dans le cadre de cette crise valident rétroactivement l'arrêté des comptes par tous moyens de télécommunication.

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2019 atteint 71,3 millions d'euros, en forte progression de +17,1 % par rapport à 2018 (+6,3 % à données comparables). Le chiffre d'affaires est en hausse de +7,9 % au second semestre, les deux pôles contribuent à cette croissance.

L'EBITDA3 du groupe s'établit à 5,3 millions d'euros, en hausse de +4,1 millions d'euros par rapport à 2018, grâce à la forte amélioration de la rentabilité au second semestre (+1,7million d'euros) malgré une saisonnalité traditionnellement défavorable dans le pôle Products. Elle tient compte d'un effet favorable de 2,1 millions d'euros lié à l'application de la norme IFRS 16 - Contrats de location négligeable sur le résultat opérationnel et le résultat net. La marge d'EBITDA du groupe progresse nettement à 7,5 % en 2019, contre 2,0 % en 2018.

Le résultat d'exploitation ressort à -1,5 million d'euros en 2019, en hausse de +2,5 millions d'euros par rapport à 2018.

Après prise en compte des autres éléments du résultat opérationnel de 2,4 millions d'euros liés essentiellement à l'amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions, des coûts de restructuration et une charge liée à l'attribution gratuite d'actions, le résultat opérationnel s'améliore de +1,2 million d'euros, à -3,8 millions d'euros en 2019, porté par la bonne performance du second semestre.

Le résultat net part du groupe s'améliore pour sa part de +1,3 million d'euros sur l'exercice, dont 1,2 million d'euros au second semestre, à -4,2 millions d'euros en 2019.

Performance par pôle

(en millions d'euros) S2 2019 S2 2018 Variation 2019 2018 Variation Systems Chiffre d'affaires 23,6 22,4 +5,2 % 44,9 38,4 +16,8 % EBITDA 2,0 1,2 +0,8 M€ 3,3 1,1 +2,2 M€ Marge d'EBITDA (%) 8,6 % 5,6 % +300 pb 7,4 % 2,9 % +450 pb Résultat opérationnel (0,5) (1,2) +0,7 M€ (1,7) (3,0) +1,2 M€ Product Chiffre d'affaires 12,8 11,0 +16,0 % 27,0 22,9 +17,9 % EBITDA 1,4 0,1 +1,3 M€ 3,1 0,5 +2,6 M€ Marge d'EBITDA (%) 10,7 % 1,2 % +952 pb 11,7 % 2,3 % +937 pb Résultat opérationnel (0,2) (1,0) +0,8 M€ (0,2) (1,4) +1,2 M€

Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés - a réalisé un chiffre d'affaires de 44,9 millions d'euros sur l'exercice, soit une hausse de +16,8 % à données publiées et +7,6 % à données comparables. Au second semestre 2019, le chiffre d'affaires du pôle s'établit à 23,6 millions d'euros, en hausse de +5,2%.

La performance traduit des situations contrastées au sein du pôle : les activités historiques, en particulier MOVINGLight, prennent des positions sur le marché des gouttières orthodontiques et des succès commerciaux ont été enregistrés chez des groupes chimistes de premier plan et dans le Rapid Additive Forging, tandis que l'activité dans la bijouterie de Solidscape tarde à se redresser avec le lancement de nouvelles machines. L'activité Matières continue d'afficher une croissance à deux chiffres et l'activité Logiciel maintient une performance de bon niveau sur l'exercice.

L'EBITDA du pôle poursuit son amélioration et s'établit à 3,3 millions d'euros, en hausse de +2,2 millions d'euros en 2019, portée par le second semestre qui contribue pour 2 millions d'euros à cette performance. La marge d'EBITDA ressort à 7,4 % en 2019, contre 2,9 % en 2018. Le pôle bénéficie de la performance remarquable de l'activité de vente de Matières dont la marge ressort supérieure à 20 % et compense l'impact des dépenses encore importantes dans le développement de l'activité Machines.

Le résultat opérationnel du pôle s'améliore de +1,2 million d'euros et ressort à -1,7 million d'euros en 2019. Il s'approche de l'équilibre au second semestre 2019 à -0,5 million d'euros, contre -1,2 million d'euros au second semestre 2018.

Le pôle Products - comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales - enregistre un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros sur l'exercice 2019, en hausse de +17,9 % (+3,1 % à périmètre comparable, hors Surdifuse-l'Embout Français acquis en janvier 2019). Au second semestre 2019, le chiffre d'affaires du pôle ressort à 12,8 millions d'euros, en hausse de +16 %. Le pôle bénéficie de la contribution de Surdifuse-L'Embout Français, acquis au premier trimestre 2019, et de la croissance à deux chiffres des activités historiques dans la protection auditive et la podologie, ainsi que de la bonne performance de la production de pièces. Le redressement de l'activité dentaire se poursuit bien que l'activité soit en recul sur l'exercice.

L'EBITDA du pôle ressort en nette hausse à 3,1 millions d'euros sur l'exercice, en hausse de +2,6 millions d'euros par rapport à 2018. La rentabilité progresse au second semestre de +1,3 million d'euros à 1,4 million d'euros, malgré la saisonnalité qui impacte les activités de conception de pièces à la demande. L'activité audiologie réalise une progression remarquable et la podologie bénéficie des mesures mises en œuvre pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Le résultat opérationnel ressort proche de l'équilibre à -0,2 million d'euros sur l'exercice, contre -1,4 million en 2018.

Situation financière

L'amélioration notable de la profitabilité du groupe se traduit par une amélioration de +3,8 millions d'euros de la capacité d'autofinancement.

Le flux de trésorerie opérationnelle de l'exercice s'élève à 4,3 millions d'euros contre -1,7 million d'euros en 2018, bénéficiant notamment de l'amélioration du besoin en fonds de roulement (0,9 million d'euros).

Durant l'exercice, le groupe a maintenu un niveau d'investissements soutenu de 13,2 millions d'euros, dont 6,2 millions d'euros liés à l'acquisition de Surdifuse-L'Embout Français au premier trimestre, au versement du complément de prix d'Avenao et l'acquisition des minoritaires de Interson-Protac.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette (hors dette de loyers résultant de l'application de la norme IFRS 16 et avec l'autocontrôle) s'élève à 9,6 millions d'euros contre une trésorerie nette de 20,9 millions d'euros au 1er janvier 2019.

Perspectives 2020

En 2019, le groupe a continué de consolider ses activités en acteur intégré positionné sur l'ensemble de la chaine de valeur du digital manufacturing. Dans un contexte d'attentisme dans certains secteurs industriels et de productions de série qui tarde à se matérialiser, le groupe reste attentif aux opportunités de marché. Prodways Group est bien positionné pour saisir les opportunités et être acteur de la transformation digitale de l'industrie.

Prodways Group travaille depuis plusieurs années sur des projets d'industrialisation de l'impression 3D dans différents secteurs d'activité. Ces projets mettent en œuvre un nombre important de machines dédiées à des applications de production consommant plusieurs tonnes de matière. Le groupe espère une première commande de ce type dans les prochains mois.

Le groupe s'attend également à une montée en puissance de l'activité Matières avec une hausse des volumes consommés qui valide les investissements importants réalisés depuis plusieurs années dans l'activité Machines.

Dans le nouveau contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, Prodways Group a limité au maximum les activités au sein de ses sites de manière à préserver la santé de ses collaborateurs et mis en place un plan de continuité.

A ce stade de la pandémie, il est impossible d'évaluer son impact sur le chiffre d'affaires du groupe. Toutes les mesures sont prises pour s'adapter au mieux aux consignes gouvernementales et reprendre certaines activités chaque fois que les moyens nécessaires et les conditions de sécurité pour nos collaborateurs seront réunis. Le groupe tiendra le marché informé de toute autre évolution notable de cette crise sanitaire sur son activité.

***

Conférence téléphonique le mardi 24 septembre 2020 à 8h30 CET

L'information sur les résultats annuels 2019 comprend ce communiqué de presse ainsi que la présentation disponible sur le site internet de Prodways Group : www.prodways-group.com.

Mardi 24 mars 2020, Raphaël Gorgé, Président Exécutif, Olivier Strebelle, Directeur Général et Laurent Cardin, Directeur Financier, commenteront les résultats annuels de Prodways Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 8h30 (heure de Paris).

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 (0) 1 72 72 74 03

Royaume-Uni : +44 (0) 2 07 19 43 759

Allemagne : +49 (0) 6 92 22 22 54 29

Le code d'accès de cette conférence : 90292751#

Une rediffusion sera disponible dès que possible sur le site investisseur de Prodways Group, rubrique « Information financière ».

Calendrier financier

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 : 28 avril 2020 (après bourse)

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter !

@Prodways

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS



Actus Finance - Anne-Pauline Petureaux

Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/apetureaux@actus.fr CONTACTS PRESSE



Actus Finance - Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr

Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

1 Première application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à compter du 1er janvier 2019 (les impacts sont décrits dans le Rapport financier 2019) sans modification rétrospective pour 2018.

2 Les données 2018 sont retraitées de la finalisation en 2019 de travaux d'évaluation à la juste valeur liés à des acquisitions de 2018 (IFRS 3R). Les informations relatives à 2019 sont comparées aux informations 2018 retraitées. Les retraitements figurent dans le Rapport financier 2019.

3 Résultat opérationnel avant «dotations nettes aux amortissements et provisions», «autres éléments du résultat opérationnel» et « Quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

4 Résultat opérationnel avant «autres éléments du résultat opérationnel» et « Quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWtpYp1sZpjGynBsaslmnGpramyWlGLGbWnKxJJqa5nJm2uUyGuXbJecZm9jm2Zt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62617-prodways-group_resultats-annuels-2019-_final.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews