Prodways Group : forte amélioration de l'EBITDA au 1er semestre 2018

Forte croissance du chiffre d'affaires au 1 er semestre 2018 (+88,1%)

EBITDA positif au 1 er semestre 2018

Forte amélioration de la trésorerie générée par l'activité (+1,0 million d'euros)

Objectif 2018 conforté

Prodways Group (Euronext Paris : PWG) publie aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2018.

(En millions d'euros) S1 2018[1] S1 2017 Chiffre d'affaires 27,6 14,6 EBITDA[2] 0,2 (1,0) Résultat opérationnel courant (2,2) (3,1) Résultat opérationnel (2,4) (3,3) Impôts (0,5) 0,4 Résultat net (2,9) (3,0) Résultat net part du Groupe (2,8) (2,9)

Au premier semestre 2018, Prodways Group affiche un chiffre d'affaires de 27,6 millions d'euros, contre 14,6 millions d'euros au premier semestre 2017 soit une progression de 88,1%. Le chiffre d'affaires maintient un rythme de croissance élevé au premier semestre dans les deux divisions, tiré en premier lieu par les acquisitions mais aussi la bonne dynamique de l'activité de fabrication de pièces à la demande.

L'EBITDA continue de se redresser sur la période, il s'élève à 0,2 million d'euros contre -1,0 million d'euros en 2017. Cette forte amélioration est atteinte alors que plusieurs activités en lancement sont toujours génératrices de pertes.

Le résultat opérationnel courant s'améliore dans les mêmes proportions que l'EBITDA et ressort à -2,2 millions d'euros, contre -3,1 millions d'euros au premier semestre 2017.

Les éléments non courants , en légère hausse à -0,3 million d'euros contre -0,1 million d'euros au premier semestre 2017, sont constitués de coûts d'acquisitions pour 0,1 million d'euros et d'amortissements d'incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions pour 0,2 million d'euros. Le résultat opérationnel du Groupe se redresse à -2,4 millions d'euros au premier semestre 2018 contre -3,3 millions d'euros au premier semestre 2017.

L'impôt s'élève à -0,5 million d'euros, contre +0,4 million d'euros au premier semestre 2017. Le Groupe affiche donc un résultat net part du Groupe de -2,8 millions d'euros, contre -2,9 millions d'euros au premier semestre 2017.

La capacité d'autofinancement du Groupe s'est nettement améliorée, avant impôt, coûts financiers et variation du besoin en fonds de roulement, les activités opérationnelles ont consommé 30 milliers d'euros de trésorerie, un niveau très inférieur au 30 juin 2017 (1,2 million d'euros). Au 30 juin 2018, la trésorerie générée par l'activité est ainsi en forte hausse à +1,0 million d'euros contre -4,3 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2017. Elle bénéficie d'une variation de besoin en fonds de roulement favorable de 1,7 million d'euros au 30 juin 2018.

Durant le premier semestre 2018, les investissements du Groupe se sont élevés à 4,2 millions d'euros, essentiellement des investissements en nouvelles machines au sein de la division Products.

Au 30 juin 2018, le Groupe dispose toujours d'une trésorerie nette solide de 32,2 millions d'euros, contre 36,7 millions d'euros au 31 décembre 2017. Cette trésorerie ne tient pas compte du paiement de l'acquisition de Solidscape qui a été finalisée mi-juillet 2018.

(En millions d'euros) Chiffre d'affaires EBITDA S1 2018 S1 2017 Variation S1 2018 S1 2017 Variation Systems 16,0 7,5 +113,8% (0,1) (0,7) +81,8% Products 11,9 7,4 +59,3% 0,4 0,2 +70,1% Structure & éliminations (0,3) (0,3) ns (0,1) (0,5) +86,2% Groupe 27,6 14,6 +88,1% 0,2 (1,0) +120,0%

La division Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières associées - a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 millions d'euros au premier semestre 2018, une forte hausse de 113,8% par rapport à 2017, bénéficiant notamment de l'intégration et des bonnes performances de l'activité logiciels. Concernant la vente de machines, certains indicateurs évoluent très favorablement. Ainsi, le nombre de clients ayant plus d'une imprimante 3D Prodways est passé de 10 à 22 au premier semestre.

L'EBITDA enregistre une perte de 0,14 million d'euros, contre une perte de 0,75 millions d'euros en 2017. L'amélioration de la rentabilité est portée par la contribution positive des matières à mesure que le parc installé de machines augmente ainsi que par la bonne performance des activités logiciels qui compensent les pertes sur l'activité machines liées au développement de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de la division Products - comprenant la conception de pièces à la demande et les applications médicales - s'élève à 11,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en hausse de 59,3% par rapport à 2017. L'activité de fabrication de pièces à la demande enregistre une croissance soutenue portée par les investissements en nouvelles imprimantes 3D réalisés au cours de la période et la contribution du service bureau Varia 3D. Les applications médicales sont toujours dynamiques et bénéficient de l'intégration d'Interson Protac.

L'EBITDA de la division s'élève à 0,39 million d'euros au premier semestre 2018, contre 0,23 million d'euros à la même période de l'année précédente. Cette hausse de 70,1% reflète la bonne performance de l'activité de production de pièces et l'intégration de l'activité audiologie qui compensent la poursuite des dépenses de développement de la société PODO 3D et de transformation de la société CRISTAL.

Evènements postérieurs à la clôture et perspectives

Le 17 juillet, Prodways Group a annoncé l'acquisition du fabricant de machines d'impression 3D américain Solidscape (voir le communiqué du 17 juillet 2018). Basée à Merrimack, Etats-Unis, la société développe depuis plus de 25 ans une technologie de référence pour les applications de fonderie de précision, destinée notamment au marché de la bijouterie. Cette opération renforce le positionnement de Prodways Group qui fonde sa stratégie sur les applications de production de l'impression 3D. La complémentarité entre la technologie MOVINGLight®, déjà proposée au marché de la bijouterie, les résines développées par Prodways Materials et les technologies propriétaires de Solidscape donnera au Groupe une offre complète et unique sur les marchés de la fonderie de précision et de la bijouterie.

Consolidée sur 12 mois, Solidscape devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de dollars en 2019, dont près de 50% de ventes de matières et consommables. Les synergies attendues, et notamment la commercialisation de petites machines MOVINGLight® par le réseau commercial de Solidscape riche de plus de 50 distributeurs internationaux, devraient permettre à cette nouvelle filiale d'afficher un taux d'EBITDA à deux chiffres à l'horizon 2020.

A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier semestre, le Groupe avait revu à la hausse son objectif pour l'exercice 2018. Il devrait enregistrer un chiffre d'affaires supérieur à 53 millions d'euros. Ce chiffre ne prend pas en compte la contribution de la société Solidscape qui sera consolidée au cours du second semestre. Prodways Group sera donc amené à revoir à nouveau son objectif 2018 à la hausse à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 le 26 octobre 2018.

Les deux divisions de Prodways Group devraient continuer d'améliorer leurs performances à moyen terme. A la croissance organique devrait s'ajouter la contribution de nouvelles acquisitions. Plusieurs projets visant à renforcer les activités existantes du Groupe ou à accroitre son empreinte géographique sont à l'étude. Après le paiement de l'acquisition de Solidscape, Prodways Group dispose encore d'une trésorerie permettant de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe.

*****

Conférence téléphonique le 14 septembre à 9h30 CET

L'information sur les résultats du premier semestre 2018 comprend ce communiqué de presse ainsi que la présentation disponible dans la rubrique Information Financière du site Web de Prodways Group : www.prodways-group.com.

Aujourd'hui, vendredi 14 septembre 2018, Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général, et Pierre-Olivier Gisserot, Directeur Financier, commenteront les résultats de Prodways Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 9h30 (heure de Paris).

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 (0)1 72 72 74 03

Royaume Uni : +44 (0)2 07 19 43 759

Allemagne : +49 (0)6 92 22 22 54 29

USA : +1 64 67 22 49 16

Le code d'accès de cette conférence : 85170528#

Un enregistrement de cette conférence sera disponible en replay sur le site web de Prodways Group.

Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 le vendredi 26 octobre 2018 avant bourse.

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 34,8 M€, dont environ 40% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter!

@Prodways

CONTACTS INVESTISSEURS

Prodways Group - Raphaël Gorgé

Président - Président Directeur général

Tél : +33 (0)1 44 77 94 80

Actus Finance - Natacha MORANDI

Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/nmorandi@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Actus Finance - Jean-Michel Marmillon

Relations Presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/jmmarmillon@actus.fr

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Les comptes consolidés semestriels ont fait l'objet d'un examen limité de la part des Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

[2] Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions et avant charges liées à l'attribution gratuite d'actions.