Prodways Group : résultats annuels 2018

Chiffre d'affaires 2018 en progression de +75% à 60,9 M€, objectif dépassé

Amélioration de la rentabilité : EBITDA1 de 1,2M€ en 2018 contre -1,2M€ en 2017

Prodways Group (Euronext Paris : PWG) publie aujourd'hui son résultat de l'exercice 2018.

(En millions d'euros) 2018 20171 Chiffre d'affaires 60,9 34,8 EBITDA2 1,2 (1,2) Résultat opérationnel courant (3,9) (5,5) Résultat opérationnel (5,0) (6,7) Impôts (0,7) (1,2) Résultat net (5,7) (7,7) Résultat net part du Groupe (5,5) (7,6)

Les comptes 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 1er avril 2019. Les procédures d'audit par les Commissaires aux comptes sont effectuées ; le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires de Prodways Group s'élève à 60,9 millions d'euros, comparé à 34,8 millions d'euros en 2017, en hausse de +75,0% sur un an et supérieur à l'objectif annuel de 58 millions d'euros réhaussé précédemment. Cette croissance traduit une progression de l'ensemble des activités du Groupe renforcée par la contribution des sociétés Solidscape et Varia 3D au cours de l'exercice.

L'EBITDA1 du Groupe s'établit à 1,2 million d'euros en 2018, comparé à -1,2 million d'euros en 2017. Il dépasse pour la première fois l'équilibre sur un exercice complet et atteint 1,0 million d'euros au second semestre, ce qui démontre la poursuite de l'amélioration de la rentabilité.

Le résultat opérationnel courant ressort à -3,9 millions d'euros, contre -5,5 millions d'euros en 2017. Cette performance est la combinaison d'un grand nombre d'activités déjà très profitables (logiciels, matières…) et d'activités à fort potentiels toujours génératrices de pertes importantes (podologie, développement de machines…).

Après des éléments non courants de 1,1 million d'euros liés essentiellement à l'amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions, le résultat opérationnel s'améliore à -5,0 millions d'euros contre -6,7 millions d'euros en 2017.

Le résultat net du Groupe se redresse à -5,7 millions d'euros en 2018, contre -7,7 millions l'exercice précédent, après un impôt sur le bénéfice de -0,7 million d'euros contre -1,2 million d'euros en 2017.

(En millions d'euros) Chiffre d'affaires EBITDA2 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Systems 38,4 17,4 +120,8% 1,1 (1,6) ns Products 22,9 17,8 +28,2% 0,5 0,8 -37,4% Structure & éliminations (0,4) (0,4) ns (0,4) (0,5) ns Groupe 60,9 34,8 +75,0% 1,2 (1,2) ns

Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D, les matières et les services associés - a réalisé un chiffre d'affaires de 38,4 millions d'euros en 2018, une croissance très soutenue de +120,8% par rapport à 2017, avec la contribution du fabricant de machines d'impression 3D américain Solidscape acquis en juillet 2018.

L'EBITDA du pôle s'élève à 1,1 million d'euros en 2018, contre une perte de 1,6 million d'euros en 2017. La bonne performance de l'activité logiciel, la contribution positive des matières à mesure que le parc installé de machines augmente, ainsi que la réduction des pertes sur l'activité machines, contribuent à la forte amélioration de la rentabilité du pôle.

Le pôle Products - comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales - a réalisé un chiffre d'affaires de 22,9 millions d'euros en 2018, comparé à 17,8 millions d'euros en 2017 soit une hausse de +28,2% bénéficiant de la contribution des activités de fabrication de pièces et de la dynamique des activités médicales.

L'EBITDA du pôle s'établit à 0,5 million d'euros, en recul par rapport à 2017 compte tenu des investissements dans l'activité de conception de pièces pour préparer l'accroissement de la production de séries et la poursuite du renforcement des efforts commerciaux mis en œuvre dans le dentaire et l'audiologie.

Une structure financière solide

En 2018, la capacité d'autofinancement s'élève à 0,8 million d'euros, en nette amélioration comparée à une consommation de trésorerie de 1,6 million d'euros en 2017. L'augmentation du besoin en fonds de roulement est maîtrisée et s'élève à -1,8 million d'euros.

Durant l'exercice, le Groupe a maintenu un niveau d'investissements soutenu de 5,1 millions d'euros, avec en particulier des investissements en nouvelles imprimantes 3D réalisés au premier semestre au sein de la division Products.

Au 31 décembre 2018, la trésorerie nette s'élève à 19,2 millions d'euros contre une trésorerie nette de 36,7 millions d'euros au 31 décembre 2017. L'acquisition du fabricant de machines américain Solidscape et une prise de participation complémentaire dans le service bureau américain Varia 3D contribuent pour 9,2 millions d'euros à cette variation.

Afin de réserver toutes ses capacités de financement aux investissements et à la croissance, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2019 de ne pas distribuer de dividende au titre de 2018.

Les acquisitions et développements réalisés en R&D depuis l'introduction en Bourse ont renforcé les positions du Groupe sur ses métiers cœurs, notamment la fabrication de machines et l'international avec l'acquisition de Solidscape réalisée en 2018. Le management vise à renforcer les synergies et favoriser la consolidation du Groupe en un acteur majeur de la conception et de la fabrication digitale utilisant l'impression 3D.

Dans la continuité de cette stratégie, Prodways Group a réalisé en janvier 2019 l'acquisition de Surdifuse-L'Embout Français, acteur majeur de l'audiologie en France. Grâce au rapprochement de Surdifuse-L'Embout Français avec Interson-Protac acquis en 2017, le Groupe a l'ambition de créer le leader français et l'un des leaders européens de l'embout auriculaire sur-mesure, un marché transformé par l'impression 3D. Cette acquisition devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros et contribuer positivement au résultat du Groupe cette année.

Pour 2019, Prodways Group devrait continuer à bénéficier du développement de l'impression 3D comme méthode de production dans un nombre grandissant de marchés, ainsi que de son positionnement et ses technologies différenciés.

Les efforts de R&D resteront soutenus bien qu'en baisse relative par rapport au chiffre d'affaires. Le Groupe poursuivra ses investissements dans les applications du futur de l'impression 3D (technologie Rapid Additive Forging, digitalisation des processus dans le médical…). Ces dépenses créatrices de valeur pour l'avenir vont continuer à peser sur le compte de résultat du Groupe. Elles seront de plus en plus compensées par les activités déjà profitables qui connaissent des croissances fortes.

Dans le périmètre actuel et hors nouvelles opérations de croissance externe, le Groupe vise pour 2019 une croissance son chiffre d'affaires supérieure à 15%.

Cette progression sera particulièrement marquée dans la division Systems, avec le lancement des nouvelles imprimantes 3D (ProMaker V10, ProMaker LD-20, Solidscape DL) développées depuis l'introduction en Bourse. Dans la division Products, le Groupe continue de préparer la transition numérique des activités médicales et le renforcement de l'utilisation de l'impression 3D pour la fabrication de série qui devraient porter leurs fruits à moyen terme.

Conférence téléphonique le 3 avril à 9h00 CET

L'information sur les résultats de l'exercice de 2018 comprend ce communiqué de presse ainsi que la présentation disponible sur le site internet de Prodways Group : www.prodways-group.com.

Aujourd'hui, mercredi 3 avril 2019, Raphaël Gorgé, Président Exécutif, et Pierre-Olivier Gisserot, Directeur Financier, commenteront les résultats de Prodways Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 9h00 (heure de Paris).

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 (0) 1 72 72 74 03

Royaume-Uni : +44 (0) 2 07 19 43 759

Allemagne : +49 (0) 6 92 22 22 54 29

Etats-Unis : +1 64 67 22 49 16

Le code d'accès de cette conférence : 92231749#

Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 le 25 avril 2019 après bourse.

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, logiciels, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le Groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 61M€.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter!

@Prodways

CONTACTS INVESTISSEURS Prodways Group - Raphaël Gorgé

Président Exécutif

Tél : +33 (0)1 44 77 94 80

Actus Finance - Anne-Pauline Petureaux

Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/apetureaux@actus.fr CONTACTS PRESSE

Actus Finance - Manon Clairet

Relations Presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

1 Les données 2017 sont retraitées de la finalisation en 2018 de travaux d'évaluation à la juste valeur liés à des acquisitions de 2017 (IFRS 3R). Les informations relatives à 2018 sont comparées aux informations 2017 retraitées. Les retraitements figurent dans le Rapport annuel.

2 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions et charges liées à l'attribution gratuite d'actions.