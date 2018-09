Prodways : INITIAL et L’Oréal s’associent pour accélérer le développement de pièces thermoplastiques grâce à l’impression 3D

Comme l'explique Yvon Gallet, Président d'Initial : « Nous fabriquons le moule en impression 3D puis les pièces bonne matière sont ensuite directement injectées. Grâce à notre savoir-faire en impression 3D et en injection, nous étions les plus à même de développer cette solution unique. Cette offre, destinée aux concepteurs en phase de développement, complète notre offre d'outillage et d'injection traditionnelle. C'est une alternative innovante qui répond aux besoins des industriels, tels que L'Oréal, qui pourront bénéficier de cette avancée technologique pour réduire leur délai de mise sur le marché́. »

La synergie des compétences a permis une mise au point rapide de cette nouvelle solution : 14 moules de test en résine ont été nécessaires, 20 campagnes d'essais en injection et plusieurs centaines de pièces moulées. Le couple machine/matière repose sur l'alliance de la technologie brevetée MOVINGLight® de Prodways Technologies et de la résine PLASTCure Rigid 10500 de Prodways Materials. Une résine garantissant une précision extrême et une excellente tenue aux contraintes de l'injection.

INITIAL, leader français de la production de pièces en fabrication additive, filiale de Prodways Group, a été capable d'apporter cette innovation au leader du secteur de la beauté grâce à l'offre intégrée de Prodways Group :