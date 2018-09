Prodways Materials lance son site de vente en ligne de résines et de poudres d'impression 3D

Depuis sa création, Prodways Group intègre au cœur de son savoir-faire le développement de matériaux d'impression 3D de haute performance, résines pour la stéréolithographie (SLA®) ou pour les technologies DLP® et poudres pour les imprimantes 3D de frittage de poudre (SLS®) via sa filiale Prodways Materials. Afin de faciliter l'accès des industriels à ces matériaux de haute performance, Prodways Materials lance son site de vente en ligne www.prodwaysmaterials.com.

Le nouveau site de vente en ligne www.prodwaysmaterials.com propose à destination de ses clients utilisateurs l'ensemble du catalogue de matériaux d'impression 3D de Prodways Materials, soit plus d'une vingtaine de références de matières d'impression 3D réparties en deux catégories :

Les résines pour les imprimantes 3D de stéréolithographie (SLA®) ou de technologie DLP® dont les résines certifiées CE pour les applications médicales de guide chirurgicaux ou encore les résines de haute résistance pour les applications de moules d'injection plastique.

Les poudres pour les imprimantes de frittage de poudre (SLS®) dont la poudre TPU-70 A de type élastomère utilisée par les plus grands noms de l'industrie des chaussures de sport pour imprimer des semelles ultra flexibles, ainsi que sa récente poudre de frittage PA6.12T de haute résistance aux chocs pour les applications automobiles.

Pour Emanuel Mesaric, Directeur général de Prodways Materials, le lancement de ce site de vente en ligne est un nouveau pas en avant dans la stratégie de Prodways Materials : « Grâce à son savoir-faire machines, sa propre équipe dédiée au développement de matières de fabrication additive mais aussi des partenariats industriels et R&D, Prodways Group offre et développe continuellement des matériaux d'impression 3D premium dont les hautes performances permettent d'imaginer de nouvelles applications particulièrement prometteuses pour le monde industriel. » Sébastien Vercruysse, Directeur Business Development de Prodways Group complète : « Avec ce nouveau site de vente en ligne www.prodwaysmaterials.com, notre ambition est de permettre un accès plus facile à l'expertise de Prodways Materials dans le développement de nouvelles matières d'impression 3D.»



A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, logiciels, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 34,8M€, dont 38% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

