Prodways : Olivier Strebelle est nommé Directeur Général

05/10/2018 | 07:52

Le Conseil d'administration de Prodways Group a décidé de nommer Olivier Strebelle au poste de Directeur Général de Prodways Group afin de renforcer la Direction Générale du Groupe.



Olivier Strebelle a commencé sa carrière chez McKinsey à Paris et à Londres dans le conseil en direction générale avant de rejoindre Groupe Gorgé en 2014 au poste de Directeur Général Adjoint en Charge de la Stratégie et du Business Development.



Depuis 2016, Olivier Strebelle était en partie détaché chez Prodways Group afin d'en assurer le pilotage opérationnel.



' Cette nomination vise à pérenniser et officialiser cette implication désormais à temps plein dans le développement de l'entreprise aux cotés de Raphaël Gorgé qui conserve un rôle de Président Exécutif et maintiendra la même implication dans le développement de Prodways Group, comme il le fait depuis 5 ans ' indique le groupe.



