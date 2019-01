Prodways annonce le lancement par Solidscape de sa première imprimante 3D DLP® destinée au marché de la joaillerie

Paris, le 15 janvier 2019, 18h00

Prodways Group annonce que Solidscape Inc., filiale de Prodways Group spécialisée dans la fabrication d'imprimantes 3D de haute précision et de matériaux destinés à la fabrication de bijoux haut de gamme et sur mesure, lance la SolidscapeDL, sa première imprimante 3D haute précision utilisant des résines liquides. Solidscape Inc. présentera cette nouvelle imprimante 3D au salon Vicenzaoro de Vicence, en Italie, du 18 au 23 janvier.

Dans un marché de la joaillerie en pleine évolution, Solidscape est depuis plus de 20 ans synonyme de qualité et de respect des normes les plus strictes. L'ingénierie de pointe et les modèles en cire perdue de haute qualité qu'offrent les imprimantes 3D Solidscape en font le produit de prédilection des clients les plus exigeants.

Six mois après l'acquisition de Solidscape par Prodways Group, cette même approche a donné naissance à la nouvelle imprimante 3D SolidscapeDL et aux résines de coulée spécialement conçues pour offrir les meilleurs résultats avec cette technologie. La nouvelle imprimante 3D SolidscapeDL, associée aux nouvelles résines liquides pour la joaillerie conçues par Deltamed, filiale de Prodways Group spécialisée dans le développement de résines liquides dédiées à la fabrication additive, offre une nouvelle solution de production à très grande vitesse tout en réduisant d'un tiers les coûts de production.

L'expérience acquise par Prodways Technologies avec sa technologie brevetée DLP® (Digital Light Processing) MOVINGLight® et le savoir-faire de Deltamed dans le développement de résines liquides sur mesure ont été les facteurs clés de la réussite de ce projet, et confirment la puissance du modèleintégré de Prodways Group (imprimantes 3D, matériaux, logiciel et fabrication de pièces). Cette nouvelle machine élargit la gamme d'imprimantes 3D de Prodways Group et va générer un chiffre d'affaires récurrent grâce à la vente de matières.

L'impression 3D a transformé la production de prothèses dentaires et auditives en l'espace de quelques mois. Prodways Group souhaite ouvrir la voie à la révolution de l'impression 3D directe sur le marché de la joaillerie. Aujourd'hui, 10 % de la production mondiale de bijoux s'appuie sur l'impression 3D directe, essentiellement sur le segment de la haute-joaillerie. Solidscape a pour objectif de porter ce pourcentage à 50 % dans cinq ans.

Conçue pour séduire un éventail de joailliers plus large, l'imprimante SolidscapeDL rendra leurs processus d'investissements plus pertinents, plus efficaces, précis et rentables.

La SoliscapeDL sera officiellement lancée au début du deuxième trimestre 2019.

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 34,8 M€, dont environ 40% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter! @Prodways

