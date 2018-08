Prodways : annonce une conférence téléphonique à l'occasion des résultats semestriels 2018

Prodways Group annonce une conférence téléphonique à l'occasion des résultats semestriels 2018

Prodways Group (Euronext : PWG) publiera ses résultats semestriels 2018 le vendredi 14 septembre 2018 à 7h00 (heure de Paris). Le communiqué de presse et la présentation associée seront disponibles sur notre site internet : www.prodways-group.com.

Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général, et Pierre-Olivier Gisserot, Directeur Financier Groupe, commenteront les résultats de Prodways Group et répondront aux questions de la communauté financière, lors d'une conférence téléphonique qui se déroulera en anglais le même jour à partir de 9h30, heure de Paris (8h30 heure de Londres, 3h30 heure de New York).

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France: +33 (0)1 72 72 74 03

Royaume Uni: +44 (0)2 07 19 43 759

Allemagne: +49 (0)6 92 22 22 54 29

USA: +1 64 67 22 49 16

Le code d'accès de cette conférence : 85170528#

Un enregistrement sera disponible sur le site web de Prodways Group.



A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 34,8 M€, dont environ 40% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter!

@Prodways



CONTACTS INVESTISSEURS

Prodways Group - Raphaël Gorgé

Président - Directeur général

Tél : +33 (0)1 44 77 94 80

Actus Finance - Anne-Pauline Petureaux

Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72/apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Actus Finance - Jean-Michel Marmillon

Relations Presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/jmmarmillon@actus.fr



Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.