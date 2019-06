Prodways : et l'IRT Jules Verne s'associent pour révolutionner la production des pièces titane de grandes dimensions pour l'aéronautique

Prodways Group et l'IRT Jules Verne s'associent pour révolutionner la production des pièces titane de grandes dimensions pour l'aéronautique

Paris, le 13 juin 2019, à 18h00,

A l'occasion du Salon International de l'Air et de l'Espace qui se tiendra du 17 au 23 juin 2019 au parc des expositions du Bourget, Prodways Group (hall 2B, stand F121) et l'Institut de Recherche Technologique Jules Verne (hall 4, stand F47) annoncent le lancement du projet FAHRA pour répondre à l'augmentation des cadences dans l'aéronautique.

Le projet FAHRA en quelques mots

Partenaires : Airbus Operations, Nexteam Services, Prodways RAF, Safran, IRT Jules Verne

Budget : 4,5 M€

Durée : 4 ans

Objectif : Optimiser un procédé TIG (Tungsten Inert Gas) dépôt de fil robotisé pour la fabrication additive (WAAM) d'ébauches de composants de grandes dimensions en alliage de titane, basé sur la technologie Rapid Additive Forging (RAF) développée par PRODWAYS

Dans le cadre du projet FAHRA (High Deposition Rate for Aeronautics), l'Institut de Recherche Technologique Jules Verne souhaite répondre à l'enjeu de l'augmentation des cadences industrielles du secteur aéronautique, en réduisant à la fois le temps et le coût d'approvisionnement des pièces par rapport aux procédés de fabrication de pièces en titane traditionnels.

A ce titre, il fera l'acquisition d'une machine Rapid Additive Forging de Prodways afin d'optimiser le procédé de dépôt de fil robotisé basé sur la technologie pour la fabrication additive d'ébauches de composants de grandes dimensions en alliage de titane.

La machine sera installée au premier trimestre 2020.

En réalisant ces ébauches, proches de la géométrie de la pièce finale, la technologie RAF de Prodways améliore le ratio « Buy-to-Fly » en réduisant la quantité de titane nécessaire à la réalisation de la pièce et le temps d'usinage.

« Ce projet FAHRA combine tout à fait les objectifs de l'IRT Jules Verne sur la thématique de la fabrication additive, de fabrication de pièces de grandes dimensions, supérieures à un mètre et de haut taux de dépose. Dans ce cadre, de nouveaux challenges techniques ont été identifiés : d'abord métallurgiques mais aussi thermo-mécaniques sur le thème de la maîtrise dimensionnelle des ébauches, par exemple.» explique Serge PRIGENT, Responsable de l'Equipe de Recherche Procédés métalliques et fabrication additive, IRT Jules Verne.

« Nous sommes ravis de nous associer avec l'IRT Jules Verne au sein du projet FAHRA et d'accompagner les acteurs de l'industrie de l'aéronautique depuis la conception, le redesign et la réalisation de premiers prototypes jusqu'à la phase d'industrialisation de leurs pièces de grandes dimensions en alliage de titane.» ajoute Marc-Antoine CLABON, Directeur général de Prodways RAF.

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

L'Institut de Recherche Technologique Jules Verne est un centre de recherche industriel mutualisé dédié au manufacturing. Centrée sur les besoins de filières industrielles stratégiques - aéronautique, automobile, énergie et navale -, son équipe opère la recherche en mode collaboratif en s'alliant aux meilleures ressources industrielles et académiques. Conjointement, ils travaillent à l'élaboration de technologiques innovantes qui seront déployées dans les usines à court et moyen termes sur trois axes majeurs : Conception intégrée produit/process | Procédés innovants | Systèmes de production flexibles et intelligents. Pour proposer des solutions globales allant jusqu'à des démonstrateurs à l'échelle 1, l'IRT Jules Verne s'appuie sur un ensemble d'équipements exclusifs.

L'IRT Jules Verne bénéficie d'une aide de l'État au titre du programme d'Investissements d'avenir portant la référence ANR-10-AIRT-02.

