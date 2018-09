Prodways : lance une nouvelle imprimante 3D céramique

04/09/2018 | 10:05

A l'occasion du salon Additive Material Exhibition 2018 de Xi'An en Chine, du 6 au 8 septembre, le spécialiste de l'impression 3D Prodways annonce le lancement de sa nouvelle imprimante 3D céramique MOVINGLight V10.



'Cette imprimante plus compacte avec une surface de production élargie, continue à offrir les avantages de précision et de productivité de la technologie MOVINGLight à un prix compétitif', explique la filiale de Groupe Gorgé.



Par ailleurs, Prodways annonce les deux premières ventes de sa nouvelle MOVINGLight V10 à deux clients chinois ayant d'ores et déjà commandé la machine dans le cadre d'un programme 'Early adopter' leur permettant de tester la technologie.



