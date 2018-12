Prodways : première vente de ProMaker LD-20

03/12/2018 | 09:39

Prodways Group, filiale Impression 3D de Groupe Gorgé, annonce la première vente de sa nouvelle imprimante ProMaker LD-20 à un nouveau client du dentaire, client étranger qui a simultanément acheté une autre machine ProMaker LD-10.



Ce trimestre, elle a également enregistré deux nouvelles ventes de l'imprimante 3D céramique MOVINGLight V10 lancée en août 2018, ainsi que l'une de ses plus importantes commandes avec la vente simultanée de trois machines de type ProMaker L5000.



A l'exception des machines céramiques utilisées par des instituts de recherche, l'ensemble de ces ventes réalisées à l'export devrait générer près de 300.000 euros par an de revenus récurrents liés à l'utilisation de ces machines et leur consommation de matières.



