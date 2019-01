Prodways : rachat de Surdifuse-L'Embout Français finalisé

03/01/2019 | 07:38

Prodways Group annonce la finalisation de l'acquisition de Surdifuse-L'Embout Français, faisant de la filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D industrielle, 'le leader français des embouts auriculaires sur-mesure pour audioprothèses'.



Acteur majeur de la fabrication d'embouts auriculaires sur-mesure Surdifuse-L'Embout Français réalise 50% de la production en impression 3D et compte près de 40 collaborateurs répartis sur deux sites à Paris et Lyon.



Cette acquisition, qui sera réglée intégralement en numéraire, s'inscrit dans la stratégie d'intégration verticale de Prodways. En 2019, elle devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à trois millions d'euros et contribuer positivement à son résultat.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.