Prodways : une collaboration avec L'Oréal

13/09/2018 | 09:08

Prodways, filiale du groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D, annonce ce matin une 'collaboration' avec le géant français des cosmétiques L'Oréal.



Le but : 'pouvoir réaliser des pièces 'bonne matière', en un temps record de deux semaines et un coût limité, ouvrant la voie à des boucles de validation et d'itération accélérées pour le développement de nouveaux packagings', indique Prodways.



Dans le détail, Initial, filiale de Prodways, fabrique en impression 3D des moules dans lesquels les 'bonnes matières' sont ensuite injectées.



'C'est une alternative innovante qui répond aux besoins des industriels, tels que L'Oréal, qui pourront bénéficier de cette avancée technologique pour réduire leur délai de mise sur le marché', commente le patron d'Initial, Yvon Gallet.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.