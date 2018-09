Prodways : vers un nouveau relèvement de l'objectif de CA

14/09/2018 | 09:57

Filiale du groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D, Prodways a confirmé que le point mort en termes d'EBITDA atteint au 4e trimestre 2017 était toujours de mise au 1er semestre 2018. L'objectif annuel de chiffre d'affaires sera de nouveau relevé le mois prochain, indique la direction.



Déjà publié fin juillet, le CA semestriel a bondi de 88,1% à 27,6 millions d'euros grâce notamment à la division Systèmes (+ 113,8% à 16 millions d'euros, dont T2 : + 95,4%), mais Products n'est guère en reste (+ 59,3% à 11,9 millions).



Négatif à hauteur d'un million d'euros au S1 2017, l'EBITDA est passé dans le vert à hauteur de 200.000 euros. La perte opérationnelle courante revient de 3,1 à 2,2 millions, la perte nette part du groupe demeurant quasi-inchangée à 2,8 millions d'euros.



En baisse de 4,5 millions depuis fin 2017, la trésorerie nette était de 32,2 millions au 30 juin.



Enfin, Prodways va de nouveau relever son objectif de CA 2018 : il reste pour l'heure de plus de 53 millions d'euros, mais sera rehaussé lors de la publication du CA du 3e trimestre, prévue le 26 octobre, une fois que Solidscape, dont l'acquisition a été annoncée en juillet et dont le CA devrait dépasser 10 millions de dollars en 2019, sera consolidé.









