PROLOGUE : ACCELERATION CONFIRMEE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE AU 3EME TRIMESTRE 2018

ACCELERATION CONFIRMEE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE AU 3EME TRIMESTRE 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES EN PROGRESSION DE + 12,65% A 18,2M€

HAUSSE DE +21,4% DES ACTIVITES CLOUD ET SERVICES MANAGES

(En M€) T3 2017 T3 2018 D 9 mois 2017 9 mois 2018 D Chiffre d'affaires 16,15 18,20 +12,65% 53,23 57,98 +8,92% (*) Données consolidées non auditées

CONFIRMATION DE L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE Au cours du 3ème trimestre 2018, Prologue confirme l'accélération de sa croissance organique avec une progression de ses ventes de +12,65% par rapport à la même période 2017. Sur les 9 premiers mois de l'année, cette croissance interne a atteint +8,92% pour un total de facturation de 57,98 M€. ACTIVITES CLOUD ET SERVICES MANAGES EN HAUSSE DE +21,4% Une nouvelle fois, cette croissance a été portée par l'ensemble du groupe. Les ventes liées au Cloud ont le plus contribué à ce dynamisme avec une progression sur le 3ème trimestre 2018 de 21,4%. L'activité de Formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management s'inscrivent en hausse de 14,8%. Les ventes d'infrastructures sont également en forte croissance avec une progression +20,1%. Seule l'activité logiciels affiche une décroissance de 9,7% liée notamment au passage de ses facturations en mode locatif ainsi que par l'attente par le marché de la sortie prévue des nouvelles versions de certains produits. CA consolidé par activité en M€ T3 2017 T3 2018 Variation 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation Cloud et services managés 2,18 2,67 22,5% 6,34 7,69 21,4% Infrastructure (Matériels, logiciels, cybersécurité) 3,58 4,30 20,1% 12,17 13,01 6,9% Logiciels 2,86 2,58 -9,7% 8,51 8,28 -2,6% Formation 7,53 8,64 14,8% 26,22 29,00 10,6% Total 16,15 18,20 12,7% 53,23 57,98 8,9%

PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Prologue a enregistré sur le 3ème trimestre 2018, une croissance forte sur ses principaux territoires. Le chiffre d'affaires progresse ainsi de +11,2% en France, de +16,3% en Espagne, et de +17,4% en Amérique Latine. Sur les Etats-Unis, les ventes sont peu significatives et quasiment stables passant de 0,21 M€ à 0,19 M€. CA consolidé par zone géographique en M€ T3 2017 T3 2018 Variation 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation France 10,63 11,82 11,2% 36,20 39,51 9,1% Espagne et Amérique Latine 5,31 6,19 16,5% 16,44 17,86 8,7% dont Espagne 4,70 5,47 16,3% 14,74 15,98 8,4% dont Amérique Latine 0,61 0,72 17,4% 1,70 1,88 10,8% Etats Unis 0,21 0,19 -9,5% 0,60 0,61 2,2% Total 16,15 18,20 12,7% 53,23 57,98 8,9%

PROJET D'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA PROLOGUE A TOUS LES ACTIONNAIRES Comme annoncé précédemment, afin de remercier les actionnaires de leur soutien et leur permettre de profiter du potentiel de valorisation de l'action Prologue, le Conseil d'administration de la Société, réuni ce jour, a décidé du principe d'une attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à tous les actionnaires. Cette émission sera réalisée dans le cadre de la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 21 juin 2018, aux termes de sa 15ème résolution. Les modalités définitives de l'émission et de l'attribution de ces BSA seront arrêtées par le Président Directeur Général d'ici le 31 janvier 2019 et feront l'objet d'un communiqué de presse. Les principales caractéristiques des BSA arrêtées par le Conseil d'administration sont les suivantes : Prix de souscription des BSA - Les BSA seront attribués gratuitement à tous les actionnaires à raison d'un (1) BSA par action détenue. Parité d'exercice des BSA - Cinq (5) BSA donneront le droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de trente centimes d'euro (0,30€). Prix d'exercice des BSA - 0,80 € par action, (soit, à titre d'illustration, une prime de 53,8% par rapport au cours de clôture de la séance du 9 novembre 2018 (0,52 €)). Période d'exercice des BSA - Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions Prologue à compter de la date d'attribution des BSA jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.



PERSPECTIVES





Positionné sur des marchés porteurs, Prologue anticipe au cours des prochains trimestres une nouvelle progression de ses ventes.



PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires annuel 2018, au plus tard le 15 février 2019.



A PROPOS DE PROLOGUE Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis. En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2300 cursus de formation. Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626) Nombre d'actions : 45 766 234 Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr



Publication, le 12 novembre 2018

