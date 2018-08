PROLOGUE

Accélération de la croissance organique au 2ème trimestre 2018

> chiffre d'affaires en progression de + 9,6% à 20,65M€

> hausse de +19,5% des activités Cloud et Services Managés

(En M€*) T2 2017 T2 2018 D S1 2017 S1 2018 D Chiffre d'affaires 18,84 20,65 +9,6% 37,08 39,79 +7,3%

(*Données consolidées non auditées)

Accélération de la croissance organique

Au cours 2ème trimestre 2018, Prologue a vu sa croissance organique s'accélérer avec une progression de ses ventes de +9,6% par rapport à la même période 2017. Sur le premier semestre, la croissance interne atteint +7,3% pour un niveau total de facturation de 39,8 M€.

Activités Cloud et Services Managés en hausse de 19,5%

Toutes les activités ont contribué à la performance enregistrée sur le trimestre. Les ventes liées aux Clouds ont été une nouvelle fois les plus dynamiques avec une progression soutenue sur le 2ème trimestre 2018 de +19,5%. L'activité de Formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management maintient un rythme élevé de croissance avec hausse de +9,1%. Les ventes d'infrastructures et de logiciels retrouvent un bon dynamisme après un premier trimestre en demi-teinte avec des progressions respectivement de +7,1% et +7,3%.

(En M€) T2 2017 T2 2018 D S1 2017 S1 2018 D Cloud et services managés 2,13 2,55 +19,5% 4,16 5,02 +20,8% Infrastructure (Matériels, logiciels, cybersécurité) 4,19 4,49 +7,1% 8,59 8,71 +1,4% Logiciels 2,69 2,89 +7,3% 5,64 5,70 +1,0% Formation 9,83 10,73 +9,1% 18,69 20,35 +8,9% Total 18,84 20,65 +9,6% 37,08 39,79 +7,3%

Par zone géographique

Sur le 2er trimestre 2018, le groupe a enregistré une croissance de chiffre d'affaires de +11,2% sur la France, de +5,3% sur l'Espagne, et de +5,2% sur l'Amérique Latine. Sur les Etats-Unis, les ventes progressent de +37,4% (+8,5% sur le 1er semestre) mais pour des volumes d'affaires encore peu significatifs.

(En M€) T2 2017 T2 2018 D S1 2017 S1 2018 D France 12,85 14,29 +11,2% 25,57 27,69 +8,3% Espagne et Amérique Latine 5,81 6,12 +5,2% 11,12 11,67 +4,9% dont Espagne 5,21 5,48 +5,3% 10,03 10,50 +4,7% dont Amérique Latine 0,61 0,64 +5,2% 1,09 1,17 +7,2% Etats Unis 0,18 0,24 +37,4% 0,39 0,42 +8,5% Total 18,84 20,65 +9,6% 37,08 39,79 +7,3%

Perspectives

Positionné sur des marchés porteurs, Prologue anticipe au cours des prochains trimestres une nouvelle progression de ses ventes.

Le groupe disposait au 30 juin 2018 d'une trésorerie significative de 8,8 M€.

Prochaine communication

Les résultats du 1er semestre 2018, au plus tard le 30 septembre 2018.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2300 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 45 599 724

Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr

Publication, le 7 août 2018

